У Бородянці ситуація щодо людських жертв найгірша в Київській області, — Венедіктова

Наразі прокурори фіксують злочини з боку російських військових в Україні, зокрема в Бучі, Ірпені та Ворзелі.

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Завдяки тому, що Збройні Сили України взяли Київську область під свій контроль, Офіс генерального прокурора може фіксувати злочини з боку російських військ у цьому регіоні. Найскладнішу ситуацію щодо людських жертв спостерігають у Бородянці. Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила в ефірі загальнонаціонального телемарафону в понеділок, 4 квітня.

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За словами голови Офісу генпрокурора, зараз відомство може опрацьовувати інциденти, що сталися в Ірпені, Бучі та Ворзелі Київської області.

"Насправді по людях, найгірша ситуація щодо жертв — у Бородянці. Ця історія… Я думаю, що ми окремо говоритимемо про Бородянку. Там є про що говорити. Але не треба забувати й про інші регіони, які завдяки нашим ЗСУ звільнені — Сумщина, Чернігівська область... Ми бачимо ті жертви..." — сказала Венедіктова.

Також чиновниця зазначила, що прокурори працюють над фіксацією злочинів разом із військовослужбовцями, військовими юристами та співробітниками Служби безпеки України. Венедиктова також додала, що станом на 4 квітня Офіс генпрокурора отримав понад 7 тисяч звернень про воєнні злочини з боку військ РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Нагадаємо, під час вторгнення в Україну російські військовослужбовці взяли в заручники пацієнтів психоневрологічного інтернату в Бородянці.

Також ми показували наслідки окупації Бучі на Київщині російськими військовими.