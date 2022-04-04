В Бородянке наихудшая по Киевской области ситуация в плане человеческих жертв, — Венедиктова

На данный момент прокуроры фиксируют преступления со стороны российских военных в Украине, в том числе в Буче, Ирпене и Ворзеле.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Благодаря взятию Вооруженными силами Украины Киевской области под свой контроль, Офис генерального прокурора может фиксировать преступления со стороны российских войск в этом регионе. Самая сложная ситуация в плане человеческих жертв наблюдается в Бородянке. Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире общенационального телемарафона в понедельник, 4 апреля.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По словам главы Офиса генпрокурора, на данный момент ведомство может отрабатывать инциденты, произошедшие в Ирпене, Буче и Ворзеле Киевской области.

"На самом деле по людям, самая плохая ситуация по жертвам — в Бородянке. Эта история… Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть о чем говорить. Но не нужно забывать и о других регионах, которые благодаря нашим ВСУ освобождены — Сумщина, Черниговская область… Мы видим те жертвы…" — сказала Венедиктова.

Также чиновница отметила, что прокуроры работают над фиксацией преступлений вместе с военнослужащими, военными юристами и сотрудниками Службы безопасности Украины. Венедиктова также добавила, по состоянию на 4 апреля Офис генпрокурора получил более 7 тысяч обращений о военных преступлениях со стороны войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Напомним, в ходе вторжения в Украину российские военнослужащие взяли в заложники пациентов психоневрологического интерната в Бородянке.

Также мы показывали последствия оккупации Бучи Киевской области российскими военными.