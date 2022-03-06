Кадыровцы отпустили пациентов психоневрологического интерната в Бородянке, которых держали в заложниках

Российские войска ушли из территории интерната, но Бородянка полностью оккупирована.

Спецподразделение кадыровцев, которое зашло в психоневрологический интернат в Бородянке на Киевщине сегодня около 13:00, ушло из заведения, но российские военные не покинули территорию населенного пункта. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире украинского телевидения.

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"Спецподразделение, зашедшее в диспансер около 13 часов, на это время освободило людей, они вышли из помещения, с территории диспансера. Несмотря на это, они не покинули территорию населенного пункта. Конечно, для людей, которые там остались, хоть и большой стресс, но им уже лучше", — рассказал Кулеба.

Он также добавил, что пациенты и персонал хоть и напуганы и пережили большой стресс, но сейчас ситуация в диспансере немного лучше.

Однако, по словам Кулебы, люди там находятся в очень тяжелых условиях, поскольку нет воды, света. Также он заявил, что Бородянка почти полностью уничтожена и сейчас находится под контролем врага.

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Напомним, сегодня днем глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что кадыровцы захватили психоневрологический диспансер, в котором находится около 670 людей.

Также они заминировали все подходы к зданию и вели оттуда артиллерийский огонь по позициям украинских военных.

"По предварительным данным, в настоящее время в заведении находится более 500 пациентов. Из которых почти 100 – лежачие. Все они вместе с персоналом – заложники извергов", — сообщил Кулеба.

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