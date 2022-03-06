Кадировці відпустили пацієнтів психоневрологічного інтернату в Бородянці, яких тримали в заручниках

Російські війська пішли з території інтернату, але Бородянку повністю окуповано.

Спецпідрозділ кадировців, який зайшов у психоневрологічний інтернат у Бородянці на Київщині сьогодні приблизно о 13:00, пішов із закладу, але російські військові не залишили територію населеного пункту. Про це повідомив голова Київської обласної воєнної адміністрації Олексій Кулеба в ефірі українського телебачення.

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"Спецпідрозділ, який зайшов до диспансеру приблизно о 13 годині, на цей час звільнив людей, вони вийшли з приміщення, з території диспансеру. Незважаючи на це, вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, це хоч і великий стрес, але їм уже краще", — розповів Кулеба.

Він також додав, що пацієнти та персонал хоч і налякані та пережили великий стрес, але зараз ситуація у диспансері трохи краща.

Проте, за словами Кулеби, люди там перебувають у дуже тяжких умовах, бо немає води, світла. Також він заявив, що Бородянку майже повністю знищено і зараз вона перебуває під контролем ворога.

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Нагадаємо, сьогодні вдень голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що кадировці захопили психоневрологічний диспансер, у якому перебуває майже 670 людей.

Також вони замінували всі підходи до будівлі та вели звідти артилерійський вогонь щодо позицій українських військових.

"За попередніми даними, зараз у закладі перебуває понад 500 пацієнтів. З яких майже 100 — лежачі. Усі вони разом із персоналом — заручники нелюдів", — повідомив Кулеба.

Раніше Фокус повідомляв, що мер Енергодара спростував чутки, що війська РФ залишили місто. Російські війська продовжують контролювати периметр міста Енергодар і Запорізьку АЕС.