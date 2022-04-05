"Невыносимая жестокость": в НАТО признали, что Россия ответственна за резню в Буче

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, такой жестокости, какую весь мир увидел в пригороде Киева, Европа не помнит со времен Второй мировой войны.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия ответственна за произошедшее в Буче и других городах киевской области, которые больше месяца находились под контролем российских военных. Об этом сообщает Европейская правда.

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"Мы все увидели ужасные изображения убитых мирных жителей в Буче и других городах, которые были под контролем российских военных до последних дней. Это невыносимая жестокость, которой Европа не видела много десятилетий. Нацеливание и убийства мирных жителей — это военное преступление. Все факты должны быть установлены, а все ответственные за эти зверства должны быть привлечены к ответственности", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что основную ответственность за войну в Украине несет Владимир Путин.

"Он (Путин) несет ответственность за зверства и жертвы, которые мы видим каждый день в Украине", — отметил Столтенберг, добавив, что жестокости такого масштаба Европа не видела со времен Второй мировой войны, и все союзники Альянса поддерживают проведение расследования в рамках ООН и Международного уголовного суда.

Как писал ранее Фокус, президент США Джо Байден потребовал, чтобы Путин предстал перед судом за события в Буче. А советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока рано называть трагические события в Буче геноцидом. Также, по информации генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, ситуация в городе Бородянка после российской оккупации страшнее, чем в Буче.