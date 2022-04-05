Советник Байдена заявил, что события в Буче пока рано называть геноцидом

Джейк Салливан объяснил, что пока что американские власти не увидели доказательств того, что в пригороде Киева украинцев убивали по национальному признаку.

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Несмотря на жесткие заявления американского президента Джо Байдена, который называет Путина военным преступником и даже "мясником", его окружение в Белом доме не спешит разбрасываться громкими фразами. Во время прошедшего 4 апреля брифинга в США, на котором прозвучали оценки трагических событий в Буче и других городах Киевской области, пострадавшим от российских оккупантов, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока рано говорить о геноциде украинского народа. Об этом сообщили в Washington Post.

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"Мы видели зверства, мы видели военные преступления, мы еще не видели, чтобы уровень систематического лишения жизни украинского народа поднялся до уровня геноцида", — сказал Салливан.

Напомним, после трагических событий в пригороде Киева весь мир ужаснулся зверствам, которые устроили российские военные на оккупированных территориях. Произошедшее в Буче, Бородянке и других небольших городах под Киевом, где были жестоко убиты сотни мирных украинцев, президент Украины Владимир Зеленский назвал геноцидом.

"Это военные преступления, мировое сообщество охарактеризует их как геноцид", — заявил Зеленский.

По информации Washington post, президент Джо Байден в понедельник потребовал, чтобы Владимир Путин предстал перед Международным судом за военные преступления в Буче и заявил, что будет добиваться введения дополнительных санкций против России. А Джо Салливан напомнил журналистам, что накануне полномасштабной войны в Украине 24 февраля США предупреждали, что Россия будет убивать всех, кто представляет для них угрозу и мешает им оккупировать Украину.

По словам советника Байдена, трагедия в пригороде украинской столицы показала, что опасения американцев были не напрасными.

Как писал ранее Фокус, вчера Владимир Зеленский посетил Бучу, где пообщался с местными жителями. Президент назвал российских оккупантов, которые жестоко убивали мирных жителей, "палачами". Напомним, официальный Кремль отрицает причастность своих военных к массовым убийствам в Буче. А глава МИД России Сергей Лавров называет опубликованные кадры с убитыми мирными жителями "инсценировкой".