Байден назвал Путина мясником после встречи с украинскими беженцами в Варшаве
Байден посетил часть украинских беженцев, которые бежали в Польшу.
Президент США Джо Байден 26 марта назвал президента России Владимира Путина "мясником" в ответ на вопрос после встречи с украинскими беженцами в Польше, сообщает The New York Times.
По словам журналистов, это была самая резкая формулировка, использованная президентом, который ранее называл Путина "военным преступником" в связи с вторжением России в Украину в прошлом месяце.
Одна женщина, с которой беседовал Байден, сказала, что она находится в Варшаве со своей дочерью, а ее муж и сын воюют в Украине.
"Это пугает", — сказал ей Байден.
Ранее в субботу американский лидер встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и сказал, что США относятся к своей обязанности защищать союзников по НАТО как к "священному обязательству", сообщила газета Times.
Байден сослался на статью 5 НАТО, которая гласит, что нападение на одного члена Альянса является нападением на всех членов.
Напомним, ранее Джо Байден назвал Владимира Путина "военным преступником". В Кремле это заявление назвали "непозволительным".
Также сообщалось, как Байден назвал Путина "убийцей", который "должен заплатить за вмешательство в выборы США".