Байден назвав Путіна м'ясником після зустрічі з українськими біженцями у Варшаві

Байден відвідав частину українських біженців, які втекли в Польщу.

Президент США Джо Байден 26 березня назвав президента Росії Володимира Путіна "м'ясником" у відповідь на запитання після зустрічі з українськими біженцями в Польщі, повідомляє The New York Times.

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За словами журналістів, це було найрізкіше формулювання, використане президентом, який раніше називав Путіна "воєнним злочинцем" у зв'язку зі вторгненням Росії в Україну минулого місяця.

Одна жінка, з якою розмовляв Байден, сказала, що вона перебуває у Варшаві зі своєю дочкою, а її чоловік і син воюють в Україні.

"Це лякає", — сказав Байден.

[ + – ] Джо Байден про Путіна

[ + – ] Джо Байден із українськими біженцями

Раніше в суботу американський лідер зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою та сказав, що США ставляться до свого обов'язку захищати союзників НАТО як до "священного обов'язку", повідомила газета Times.

Байден посилався на статтю 5 НАТО, яка свідчить, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх членів.

Нагадаємо, раніше Джо Байден назвав Володимира Путіна "воєнним злочинцем". У Кремлі цю заяву назвали "недозволеною".

Також повідомлялося, як Байден назвав Путіна "вбивцею", який "має заплатити за втручання у вибори США".