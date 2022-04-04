Зеленский посетил освобожденную от войск РФ Бучу (фото)

Накануне президент Украины сделал заявление, назвав виновных в резне российских военных "ублюдками и палачами".

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Сегодня, 4 апреля 2022 года, президент Владимир Зеленский посетил город Буча в Киевской области, который только считанные дни назад был освобожден от российских оккупантов. Об этом сообщил Сергей Лещенко в своем официальном Telegram-канале.

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В Буче уже были найдены свидетельства многочисленных военных преступлений, среди которых убийства и пытки мирных жителей.

[ + – ] Владимир Зеленский в Буче Фото: ВВС

Зеленский осмотрел улицу Вокзальную, на которой была уничтожена целая колонна вражеской техники, и пообщался с местными жителями.

Он заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.

На вопрос корреспондента ВВС, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией, он сказал: "Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия".

Напомним, днем ранее Зеленский сделал специальное заявление по поводу произошедшего в Буче. "Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи", — написал президент в соцсетях, опубликовав снимки убитых мирных жителей на улицах Бучи.

[ + – ] Пост Владимира Зеленского в соцсетях

В свою очередь, официальный Кремль отрицает причастность своих военных к массовым убийствам в Буче. Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник назвал опубликованные свидетельства инсценировкой. "После того, как российские войска вышли, там была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и соцсетям", — заявил глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что после отхода военных ВС РФ из города Буча Киевской области вскрылись факты военных преступлений российских солдат. После того как украинские военные вошли в город, были обнаружены тела убитых людей на улицах, а также массовые захоронения на территории местной церкви. Многие крупные мировые СМИ отреагировали на ужасающие события в украинском городе и в понедельник опубликовали статьи, в которых назвали события в Буче "военными преступлениями Владимира Путина".