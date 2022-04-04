Зеленський відвідав звільнену від військ РФ Бучу (фото)

Напередодні президент України зробив заяву, назвавши винних у різанині російських військових "виродками та катами".

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Сьогодні, 4 квітня 2022 року, президент Володимир Зеленський відвідав місто Буча в Київській області, яке лише лічені дні тому звільнили від російських окупантів. Про це повідомив Сергій Лещенко у своєму офіційному Telegram-каналі.

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У Бучі вже знайшли докази численних воєнних злочинів, серед яких убивства та катування мирних жителів.

[ + – ] Володимир Зеленський у Бучі Фото: ВВС

Зеленський оглянув вулицю Вокзальну, на якій знищили цілу колону ворожої техніки, та поспілкувався з місцевими жителями.

Він заявив, що Росія скоїла воєнні злочини та геноцид в Україні.

На запитання кореспондента BBC, чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир з Росією, він сказав: "Так, тому що Україна має здобути мир. Ми в Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля".

Нагадаємо, попереднього дня Зеленський зробив спеціальну заяву з приводу того, що сталося в Бучі. "Раджу подивитися матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати", — написав президент у соцмережах, опублікувавши світлини вбитих мирних жителів на вулицях Бучі.

[ + – ] Пост Володимира Зеленського в соцмережах

Зі свого боку офіційний Кремль заперечує причетність своїх військових до масових вбивств у Бучі. Глава МЗС Росії Сергій Лавров у понеділок назвав опубліковані докази інсценізацію. "Після того, як російські війська вийшли, там влаштували інсценування, яке розганяють по всіх каналах та соцмережах", — заявив глава МЗС РФ.

Раніше повідомляли, що після відходу військових ЗС РФ із міста Буча Київської області розкрили факти воєнних злочинів російських солдатів. Після того, як українські військові ввійшли до міста, знайшли тіла вбитих людей на вулицях, а також масові поховання на території місцевої церкви. Багато великих світових ЗМІ відреагували на жахливі події в українському місті й в понеділок опублікували статті, в яких назвали події в Бучі "воєнними злочинами Володимира Путіна ".