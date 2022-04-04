"Организованная постановка": глава МИД РФ Лавров назвал резню в Буче "фейковой атакой"

Глава МИД РФ полагает, что массовые убийства в Буче – это "специальная инсценировка", которую разгоняют в СМИ и соцсетях представители Украины.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах в Москве с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом назвал массовые убийства российскими военными в Буче "очередной фейковой атакой".

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Российский чиновник заявил, что Москва усматривает в "таких провокациях прямую угрозу международной безопасности".

"На днях очередная фейковая атака предпринята в городе Буча после того, как оттуда вышли российские военные. Там через несколько дней устроили инсценировку, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители. Российские военные вышли полностью из этого города 30 марта. А 31 марта мэр города торжественно говорил, что все у него в порядке. Еще два дня спустя мы увидели на улицах организованную постановку, которую сейчас пытаются использовать в антироссийских целях", – охарактеризовал он ситуацию.

Лавров заявил, что РФ потребовала провести срочное заседание Совбеза ООН по массовым убийствам мирного населения в Буче.

В России не только Лавров называет резню в Буче фейком. Министерство обороны страны-агрессора заявило, что ни один местный житель не пострадал от насильственных действий за время оккупации города. Факты о преступлениях войск РФ, по словам представителей министерства, появились, когда в город вошли СБУ и украинские журналисты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвергал обвинения в массовых убийствах мирных жителей Бучи. По его словам, Кремль вынес эту инициативу на заседание Совбеза ООН, но ее заблокировала Великобритания.

Напомним, что после освобождения города Буча Киевской области выяснилось, что армия РФ расстреливала безоружных людей в затылок. Мэр Анатолий Федорук говорил, что улицы города были усеяны трупами.

Глава Евросовета Шарль Мишель был шокирован ужасными кадрами зверств российской армии и объявил разработку очередных санкций ЕС против России.

Исследователи команды Conflict Intelligence Team заявили о возможной причастности к военным преступлениям в Буче 104-го парашютно-десантного полка из 76-й дивизии, 40-й или 155-й бригадах Тихоокеанского флота.