Радник Байдена заявив, що події в Бучі поки що рано називати геноцидом

Джейк Салліван пояснив, що поки американська влада не побачила доказів того, що в передмісті Києва українців убивали за національною ознакою.

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Попри жорсткі заяви американського президента Джо Байдена, який називає Путіна воєнним злочинцем і навіть "м'ясником", його оточення в Білому домі не поспішає розкидатися гучними фразами. Під час брифінгу, що пройшов 4 квітня в США, на якому прозвучали оцінки трагічних подій у Бучі та інших містах Київської області, що постраждали від російських окупантів, радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що поки рано говорити про геноцид українського народу. Про це повідомили у Washington Post.

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"Ми бачили звірства, ми бачили воєнні злочини, ми ще не бачили, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду", — сказав Салліван.

Нагадаємо, після трагічних подій у передмісті Києва весь світ жахнувся від звірств, які влаштували російські військові на окупованих територіях. Те, що сталося в Бучі, Бородянці та в інших невеликих містах під Києвом, де жорстоко вбили сотні мирних українців, президент України Володимир Зеленський назвав геноцидом.

"Це воєнні злочини, світова спільнота схарактеризує їх як геноцид", — заявив Зеленський.

За інформацією Washington post, президент Джо Байден у понеділок вимагав, щоб Володимир Путін постав перед Міжнародним судом за воєнні злочини в Бучі й заявив, що добиватиметься запровадження додаткових санкцій проти Росії. А Джо Салліван нагадав журналістам, що напередодні повномасштабної війни в Україні 24 лютого США попереджали, що Росія вбиватиме всіх, хто загрожує їм і заважає окупувати Україну.

За словами радника Байдена, трагедія в передмісті української столиці показала, що побоювання американців були не марними.

Як писав раніше Фокус, учора Володимир Зеленський відвідав Бучу, де поспілкувався з місцевими жителями. Президент назвав російських окупантів, які жорстоко вбивали мирних жителів, "катами". Нагадаємо, офіційний Кремль заперечує причетність своїх військових до масових вбивств у Бучі. А глава МЗС Росії Сергій Лавров називає опубліковані кадри з убитими мирними жителями "інсценуванням".