МЗС РФ: західні ЗМІ стали співучасниками злочинів у Бучі (відео)

Офіційна представниця міністерства Марія Захарова повторила тезу пропагандистів про те, що "російські військові не завдають ударів по цивільних об'єктах".

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Росія звинувачує в масовому вбивстві мирних жителів міста Буча Київської області, до якого причетні військовослужбовці РФ, західні засоби масової інформації. Міністерство закордонних справ держави назвало журналістів "співучасниками каральної операції". Відповідну заяву офіційна представниця відомства Марія Захарова зробила на брифінгу в середу, 6 квітня.

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"Я звинувачую західні засоби масової інформації, і насамперед — американські, не просто в поширенні фейків і дезінформації, а в співучасті в злочині у місті Буча. Ваші газети, ваше телебачення, ваші оглядачі є співучасниками цієї каральної акції", — сказала Захарова.

Також представниця МЗС РФ запевнила, що російські військові "роблять усе, щоб уникнути жертв серед мирного населення", а також "не завдають ударів по цивільних об'єктах".

Нагадаємо, після того, як із Бучі Київської області вийшли військові Збройних сил РФ, там виявили сотні вбитих мирних жителів — на тілах частини з них знайшли сліди тортур. Також відомо, що цивільних убивали після того, як їм зав'язали руки за спиною. У Кремлі тим часом назвали свідчення воєнних злочинів із боку РФ "організованою фальсифікацією".

Також ми писали, що вчора, 5 квітня, відбулося засідання Ради безпеки ООН, присвячене різанині в Бучі, у ході якого президент України Володимир Зеленський закликав членів організації сприяти її переформатуванню, оскільки вона не здатна відповідати на сучасні виклики, у тому числі — агресію зі сторони РФ.

У свою чергу, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця звинуватив Росію в повторенні злочинів нацистів, скоєних тими під час Другої світової війни, а також вказав на слова російського постпреда Василя Небензі, який прямо визнав, що РФ проводить не "спецоперацію", а повноцінну війну проти української держави.