Постпред України при ООН звинуватив РФ у повторенні злочинів нацистів (відео)

Сергій Кислиця нагадав російському колезі Василю Небензі про долю німецького дипломата Ріббентропа, якого стратили за підсумками Нюрнберзького трибуналу.

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Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця дорікнув РФ у повторенні тих самих злочинів, які чинили нацисти під час Другої світової війни, звинувативши представника Росії Василя Небензю в брехні стосовно масових убивств мирного населення російськими солдатами в Бучі Київської області. Про це Кислиця сказав під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок, 5 квітня.

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Перед виступом українського представника його російський колега Небензя процитував інтерв'ю депутата міської ради Бучі Катерини Українцевої російському виданню "Медуза", в якому та заявила, що за неї окупанти "людей не розстрілювали". Зі свого боку Кислиця дорікнув постпреду, що той процитував вигідну для нього частину цієї публікації, опустивши з неї такі слова: "Бувало так, що (російські) солдати передавали сухпайок у підвал, а потім кидали туди гранату".

"Ви ж хотіли процитувати це інтерв'ю, чому ж ви його не цитуєте повністю. Це про вашу гуманітарну допомогу, за якою летить граната", — констатував український дипломат.

За словами Кислиці, після того, як у залі засідання Ради Безпеки ООН показали кадри з тілами вбитих мирних жителів українських міст, постпреду РФ необхідно поставити собі питання про те, "як росіяни дійшли до жорстокості нацистів".

"Коли ви почали отримувати задоволення під час скоєння таких же дій, що й нацисти? Від вбивств мирних жителів, від спроб позбавити країну міжнародно визнаних кордонів, від встановлення завдання нарешті розв'язати "українське питання"? Так же Гітлер намагався розв'язати "єврейське питання" ". Як ви пропустили момент, коли Росія перетворилася на концтабір, подібний до нацистського? Ви по суті принесли в сусідню країну страждання, руйнування, біль і смерть", — сказав представник України.

Крім цього Кислиця назвав заяви російської сторони про те, що війська РФ нібито не завдають ударів по цивільних об'єктах, цинічною брехнею. Водночас постпред України нагадав, що саме "відмовою від ударів по цивільних об'єктах" Росія і виправдовує "повільне просування" в Україні.

"(Але) ви б'єте по цивільних об'єктах і ви вбиваєте мирних людей. Можливо, ваш спосіб мислення зовсім інший, і дитяча лікарня, яка знищена внаслідок авіаудару Росії вчора, була військовою метою, а дитина, яка загинула, була українським націоналістом? Єдине правдиво ви сказали, що ви насправді не просуваєтеся (в Україні), як планували, і єдина причина цього — опір української армії та народу, а не ваше "розумне" військове планування", — наголосив український дипломат.

Кислиця під час свого виступу висловив упевненість, що Україна обов'язково переможе у війні з РФ і весь світ переможе разом з нею, попри "ті погрози, які кидає російський злочинець і брехун в обличчя Радбезу".

"На завершення — якщо є щось, за що ми маємо подякувати російському представнику, то це за те, що він визнав під час вчорашньої пресконференції, що Росія справді веде війну проти України. Ви кілька разів сказали "війна", а не "спеціальна операція". І, я вважаю, це визнання однозначно вплине на оцінку ООН того, що відбувається зараз у серці Європи. Можливо, це був унікальний момент — момент, коли ми дійсно повинні повірити в слова повноцінного представника ООН", — додав постпред України.

[ + – ] Слова Небензі про те, що в Україні відбувається війна, а не "спецоперація"

Кислиця також нагадав російським дипломатам про те, що глава МЗС нацистської Німеччини Йоахім фон Ріббентроп також заперечував, що знав про існування концентраційних таборів та расистську політику нацистського керівництва.

"Але протилежне стало відомо під час Нюрнберзького процесу і ми знаємо, що з ними (німецькими дипломатами) сталося 16 жовтня 1946 (смертна кара — ред.)", — резюмував Кислиця.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Ради Безпеки ООН президент України Володимир Зеленський закликав до переформатування організації для відповіді на ті виклики, які кинуло керівництво РФ світу, і запевнив, що всі винні у воєнних злочинах російські окупанти нестимуть відповідальність за свої дії.

Зі свого боку постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд розповіла про фільтраційні табори, які організовує РФ для українських громадян.