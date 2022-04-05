"Ніхто з винних не сховається": Зеленський розповів про агресію РФ на засіданні Ради Безпеки ООН

Президент України також закликав організацію або усунути Росію як джерело війни, або самоліквідуватися.

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Президент України Володимир Зеленський дорікнув Організації Об'єднаних Націй за неефективність і пообіцяв, що винних у воєнних злочинах, скоєних під час повномасштабного вторгнення РФ, чекає трибунал. Про це глава держави сказав у вівторок, 5 квітня, під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому масовій загибелі мирних жителів у Бучі Київської області.

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За словами Зеленського, "немає жодного злочину", який би не вчинили російські військові в Бучі.

"Вони вбивали цілі сім'ї — дорослих та дітей, намагалися спалити людей. Декого застрелили на вулицях, деяких убивали в будинках, на них наїжджали танки, поки вони були в авто, жінок ґвалтували та вбивали на очах дітей", — сказав президент України.

Зеленський додав, що якщо дії держави-агресора залишаться безкарними, то зрештою "кожна держава зможе розраховувати лише на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на міжнародне право чи міжнародні інституції".

"(У такому разі) ООН можна буде просто закрити. Пані та панове, чи готові ви до закриття ООН? Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь "ні", то діяти потрібно зараз, негайно. Потрібно негайно реформувати систему ООН так, щоб право вето не було правом смерті", — заявив глава держави.

За словами Зеленського, до цього весь світ не хотів помічати окупацію Росією Криму, війни проти Грузії та відчуження від Молдови Придністровського регіону. Щоб зупинити злочини проти міжнародного права з боку РФ, необхідно притягнути російських військових та тих, хто віддав їм накази, до відповідальності за злочини, скоєні на території України.

"Кожен, хто віддав злочинні накази й хто їх виконував, вбиваючи людей, опиняться під трибуналом, який має бути аналогічним до Нюрнберзького процесу. Я хочу нагадати дипломатам Росії, що після Другої світової війни покарання не оминуло таку людину, як фон Ріббентроп (глава МЗС нацистської) Німеччини.) І хочу нагадати також архітекторам злочинної політики Росії, що покарання наздогнало й Адольфа Айхмана (завідувача відділу гестапо IV-B-4, який відповідав за "остаточне розв'язання єврейського питання" — ред.). Ніхто з винних не сховається! Ніхто! " — сказав глава держави.

Також Зеленський закликав "трансформувати систему" світової безпеки, основою якої є ООН, і для цього президент запропонував скликати конференцію організації "в уже мирному Києві".

"Зараз ми потребуємо рішення від Ради Безпеки для миру в Україні. Але якщо ви не знаєте, як прийняти рішення, ви можете зробити дві речі — або усунути Росію як агресора та джерело війни, щоб вона не блокувала рішення, пов'язані з її власною агресією, і тоді зробити все, щоб встановити мир. Або покажіть, як можна переформатуватися… Або якщо ваш формат безальтернативний і виходу просто немає, то далі лише саморозпуск", — сказав президент України, висловивши надію, що ООН не потребує третього варіанту.

Зеленський також попросив присутніх на засіданні переглянути відео, на якому зафіксовано тіла вбитих внаслідок російської військової агресії мирних жителів низки міст України, включаючи Бучу, Ірпінь та Маріуполь.

Нагадаємо, Великобританія, що головує в Радбезі ООН у вівторок, 5 квітня, скликала засідання Радбезу, щоб обговорити масові вбивства військами РФ мирного населення в Київській області. На початку засідання представник РФ Василь Небензя висловив протест через те, що російській стороні не дозволили скликати своє засідання, яке вона хотіла присвятити "провокаціям" з боку України.

Раніше Зеленський пообіцяв вжити всіх заходів для того, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах, скоєних у Бучі.