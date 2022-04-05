Засідання Радбезу ООН щодо різанини в Бучі: РФ почала виступ із протестів та звинувачень Британії

Постпред РФ при ООН звинуватив Великобританію, що головує в Радбезі, за нібито ігнорування його запитів про проведення засідання з обговорення масових вбивств російськими військовими в Бучі.

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Велика Британія, що головує в Раді Безпеки ООН, 5 квітня скликала засідання Радбезу, щоб обговорити масові вбивства російськими військовими мирного населення в Бучі Київської області. Постійний представник РФ при організації Василь Небензя почав промову з протесту, випливає з онлайн-трансляції заходу.

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"Я хотів би висловити протест у зв'язку з відмовою британського головування скликати Раду Безпеки. Ми надіслали два запити з вимогою скликати засідання", — сказав він, назвавши різанину в Бучі "жахливою провокацією" Збройних сил України.

Росія, за його словами, подавала запити 3 та 4 квітня, але їй відмовили. Тому Небензя звинуватив увесь Радбез у порушенні регламенту та норм права.

"Ми вимагаємо від вас роз'яснень і гарантій того, що ви в майбутньому не заперечуватимете право членів Ради Безпеки вимагати засідання", — додав Небензя.

Постійний представник Великої Британії при ООН Барбара Вудворд відповіла російському представнику. За її словами, ніхто не відмовлявся проводити засідання щодо військових злочинів армії РФ у Бучі.

"Ми не відкинули ваш запит і отримали ваш лист 3 квітня. Голова не відмовлятиметься проводити засідання у майбутньому", — повідомила британський дипломат.

[ + – ] Вудворд зазначила, що 4 квітня запитане РФ засідання не провели відповідно до процедури ООН

Рішення не проводити 4 квітня запитане Росією засідання відповідало процедурі ООН, зазначила Вудворд.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 5 квітня заявив, що Росія винна в тому, що сталося у Бучі та інших містах Київської області.

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван вважає, що масові вбивства у Бучі ще рано називати геноцидом.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності всіх воєнних злочинців, які вчинили різанину у Бучі. За його словами, Україна домовилася з Євросоюзом щодо створення спецкомісії з розслідування військових злочинів у Київській області.