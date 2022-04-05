Заседание Совбеза ООН по резне в Буче: РФ начала выступление с протестов и обвинений Британии

Постпред РФ при ООН обвинил председательствующую в Совбезе Великобританию за якобы игнорирование его запросов о проведении заседания по обсуждению массовых убийств российскими военными в Буче.

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Председательствующая в Совете Безопасности ООН Великобритания 5 апреля созвала заседание Совбеза, чтобы обсудить массовые убийства российскими военными мирного населения в Буче Киевской области. Постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя начал речь с протеста, следует из онлайн-трансляции мероприятия.

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"Я хотел бы выразить протест в связи с отказом британского председательства созвать Совет Безопасности. Мы отправили два запроса с требованием созвать заседание", — сказал он, назвав резню в Буче "ужасной провокацией" Вооруженных сил Украины.

Россия, по его словам, подавала запросы 3 и 4 апреля, но ей отказали. Поэтому Небензя обвинил весь Совбез в нарушении регламента и норм права.

"Мы требуем от вас разъяснений и гарантий того, что вы в будущем не будете оспаривать право членов Совета Безопасности запрашивать заседание", — добавил Небензя.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд ответила российскому представителю. По ее словам, никто не отказывался проводить заседание по военным преступлениям армии РФ в Буче.

"Мы не отбросили ваш запрос и получили ваше письмо 3 апреля. Председатель не будет отказываться проводить заседания в будущем", — сообщила британский дипломат.

[ + – ] Вудворд отметила, что 4 апреля запрошенное РФ заседание не провели в соответствии с процедурой ООН

Решение не проводить 4 апреля запрошенное Россией заседание соответствовало процедуре ООН, отметила Вудворд.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 5 апреля заявил, что Россия виновата в том, что произошло в Буче и других городах Киевской области.

Cоветник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан считает, что массовые убийства в Буче еще рано называть геноцидом.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности всех военных преступников, которые совершили резню в Буче. По его словам, Украина договорилась с Евросоюзом о создании спецкомиссии по расследованию военных преступлений в Киевской области.