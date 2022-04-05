Украина накажет военных преступников, — Зеленский о "резне в Буче" (видео)

Киев, по словам президента, договорился с ЕС о создании спецкомиссии, которая будет расследовать военные преступления ВС РФ в Киевской области.

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Украина сделает все возможное для привлечение к ответственности российских военных преступников, которые совершили "резню в Буче". Об этом в интервью украинским СМИ заявил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, после освобождения Киевской области и обнаружения сотни тел убитых мирных жителей Украина начала собирать доказательства совершения военных преступлений.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами отметил, что есть отдельные люди, которые "очень хотят найти этих преступников".

"Есть наше внутреннее дело по этим преступникам, которые пытали наших людей… Если международное законодательство не будет нам в этом помогать, это сделает украинский закон", — продолжил президент, комментируя "резню в Буче", которую устроили ВС РФ.

Как утверждает Зеленский, Украина договорилась с Европейским Союзом о создании специальной комиссии, которая будет расследовать военные преступления оккупантов в Киевской области. Президент также заверил, что официальный Киев будет действовать в отношении российских оккупантов согласно законодательству, поскольку наша страна "живет в цивилизованном мире".

В ходе интервью Зеленский заявил, что ожидает аналогичного заявления главы Европейской комиссии Урсулы вон дер Ляйен о создании специальной комиссии по расследованию военных преступлений в Киевской области.

"Я ожидаю ее приезда в Киев. Прокуроры разных государств будут заниматься всеми этими преступлениями", — резюмировал глава государства.

[ + – ] Зеленский прокомментировал резню в Буче, которую устроили ВС РФ

Напомним, после отступления войск РФ в Буче обнаружили братскую могилу, в которой похоронили около 300 человек. Как рассказывали представители местной власти, среди жертв оккупантов есть несовершеннолетние дети, которым связывали руки и стреляли в затылок.

Секретная разведывательная служба Великобритании MI6 утверждала, что в планы Владимира Путина по вторжению в Украину также входили внесудебные казни украинцев. 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бучу, в которой ВС РФ устроили геноцид местного населения. По словам главы государства, российские оккупанты относились к гражданским лицам хуже, чем к животным.

В Кремле отвергли все обвинения в массовых убийствах гражданских в Буче. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в материалах из освобожденного города, на котором видны тела убитых граждан, присутствуют "фейки и видеоподлоги".

5 апреля военная разведка Минобороны сообщила, что российских военных, которые могут быть причастны к "резне в Буче", могут вновь отправить на территорию Украины. По данным ГУР, командование ВС РФ таким образом может "избавиться" от лишних свидетелей.