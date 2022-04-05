Україна покарає воєнних злочинців, — Зеленський про "різанину в Бучі" (відео)

Київ, за словами президента, домовився з ЄС про створення спецкомісії, яка розслідуватиме військові злочини ЗС РФ у Київській області.

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Україна зробить усе можливе для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, які скоїли "різанину в Бучі". Про це в інтерв’ю українським ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, після звільнення Київської області та виявлення сотні тіл убитих мирних жителів Україна почала збирати докази скоєння військових злочинів.

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами зазначив, що є окремі люди, які "дуже хочуть знайти цих злочинців".

"Є наша внутрішня справа щодо цих злочинців, які катували наших людей... Якщо міжнародне законодавство не буде нам у цьому допомагати, це зробить український закон", — продовжив президент, коментуючи "різанину в Бучі", яку влаштували ЗС РФ.

Як стверджує Зеленський, Україна домовилася з Європейським Союзом про створення спеціальної комісії, яка розслідуватиме воєнні злочини окупантів у Київській області. Президент також запевнив, що офіційний Київ діятиме щодо російських окупантів згідно із законодавством, оскільки наша країна "живе в цивілізованому світі".

У ході інтерв'ю Зеленський заявив, що очікує на аналогічну заяву голови Європейської комісії Урсули вон дер Ляєн про створення спеціальної комісії з розслідування воєнних злочинів у Київській області.

"Я чекаю на її приїзд у Київ. Прокурори різних держав займатимуться всіма цими злочинами", — резюмував глава держави.

[ + – ] Зеленський прокоментував різанину в Бучі, яку влаштували ЗС РФ

Нагадаємо, після відступу військ РФ у Бучі виявили братську могилу, в якій поховали близько 300 людей. Як розповідали представники місцевої влади, серед жертв окупантів є неповнолітні діти, яким зв'язували руки та стріляли в потилицю.

Секретна розвідувальна служба Великобританії MI6 стверджувала, що в плани Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну також входили позасудові страти українців. 4 квітня президент України Володимир Зеленський приїхав у Бучу, в якій ЗС РФ влаштували геноцид місцевого населення. За словами глави держави, російські окупанти ставилися до цивільних осіб гірше, ніж до тварин.

У Кремлі відкинули всі звинувачення в масових убивствах цивільних у Бучі. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в матеріалах зі звільненого міста, на якому видно тіла вбитих громадян, присутні "фейки та відеопідробки".

5 квітня військова розвідка Міноборони повідомила, що російських військових, які можуть бути причетні до "різанини в Бучі", можуть знову відправити на територію України. За даними ГУР, командування ЗС РФ таким чином може "позбутися" зайвих свідків.