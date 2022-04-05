Україна покарає воєнних злочинців, — Зеленський про "різанину в Бучі" (відео)
Київ, за словами президента, домовився з ЄС про створення спецкомісії, яка розслідуватиме військові злочини ЗС РФ у Київській області.
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Україна зробить усе можливе для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, які скоїли "різанину в Бучі". Про це в інтерв’ю українським ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, після звільнення Київської області та виявлення сотні тіл убитих мирних жителів Україна почала збирати докази скоєння військових злочинів.
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами зазначив, що є окремі люди, які "дуже хочуть знайти цих злочинців".
"Є наша внутрішня справа щодо цих злочинців, які катували наших людей... Якщо міжнародне законодавство не буде нам у цьому допомагати, це зробить український закон", — продовжив президент, коментуючи "різанину в Бучі", яку влаштували ЗС РФ.
Як стверджує Зеленський, Україна домовилася з Європейським Союзом про створення спеціальної комісії, яка розслідуватиме воєнні злочини окупантів у Київській області. Президент також запевнив, що офіційний Київ діятиме щодо російських окупантів згідно із законодавством, оскільки наша країна "живе в цивілізованому світі".
У ході інтерв'ю Зеленський заявив, що очікує на аналогічну заяву голови Європейської комісії Урсули вон дер Ляєн про створення спеціальної комісії з розслідування воєнних злочинів у Київській області.
"Я чекаю на її приїзд у Київ. Прокурори різних держав займатимуться всіма цими злочинами", — резюмував глава держави.
Нагадаємо, після відступу військ РФ у Бучі виявили братську могилу, в якій поховали близько 300 людей. Як розповідали представники місцевої влади, серед жертв окупантів є неповнолітні діти, яким зв'язували руки та стріляли в потилицю.
Секретна розвідувальна служба Великобританії MI6 стверджувала, що в плани Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну також входили позасудові страти українців. 4 квітня президент України Володимир Зеленський приїхав у Бучу, в якій ЗС РФ влаштували геноцид місцевого населення. За словами глави держави, російські окупанти ставилися до цивільних осіб гірше, ніж до тварин.
У Кремлі відкинули всі звинувачення в масових убивствах цивільних у Бучі. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в матеріалах зі звільненого міста, на якому видно тіла вбитих громадян, присутні "фейки та відеопідробки".
5 квітня військова розвідка Міноборони повідомила, що російських військових, які можуть бути причетні до "різанини в Бучі", можуть знову відправити на територію України. За даними ГУР, командування ЗС РФ таким чином може "позбутися" зайвих свідків.