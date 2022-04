"До людей ставилися гірше, ніж до тварин": Зеленський розповів про геноцид українців у Бучі

Війська РФ вбили та закатували тисячі людей. Глава держави вважає, що воєнні злочини окупантів можуть ускладнити переговори президентів двох країн.

Світ має дізнатися про злочини російських військових у місті Буча Київської області. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у коментарі іноземним ЗМІ під час візиту до Бучі.

"Те, що ви бачите навколо. Те, що зробили з цим сучасним містечком — це характеристика ЗС РФ, які до людей ставилися гірше, ніж до тварин. Це — воєнний злочин, світ визнає це актом геноциду. Ми знаємо тисячі людей, які вбиті й закатовані. З відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки та вбиті діти. Я думаю — це геноцид", — сказав глава держави.

Журналісти BBC повідомляють, що Зеленський оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями.

Воєнні злочини ускладнюють переговори президентів РФ та України, додав Зеленський.

"Чим довше Росія затягуватиме організацію зустрічі двох президентів, тим гірше для них і війни, бо щодня після деокупації територій ми бачимо такі наслідки. Дуже складно розмовляти, коли ти бачиш, що вони тут наробили. Щодня знаходять людей в бочках, у льохах задушені та закатовані. Їм треба думати швидше", — наголосив президент.

Зеленський зазначив, що не розглядає варіант того, що Європі "чогось не вистачатиме, щоб покарати злочинців".

"Це не ситуація з альянсами, це про життя. Люди вбиті, їх катували, доказів мільйон. Тому всі історії на кшталт "давайте почекаємо, буде суд дуже повільний"… Ми тиснутимемо максимально і не зробимо жодної паузи", — заявив Зеленський.

В Україні буде мир

Зеленський переконаний, що в Україні в будь-якому разі настане мир, бо країна не може жити у війні.

"Ми знаходимося в Європі у 21-му столітті, ми прагнемо миру. Ми гідні його. Мир не може бути без перемоги", — зазначив він.

Перемога України може бути в дипломатії, яку підкріплять вдалі бойові кроки Збройних Сил України, наголосив глава держави.

Зазначимо, що Росія заперечує причетність до різанини в Бучі та називає масові вбивства провокацією. Глава МЗС РФ Сергій Лавров на зустрічі із заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіном Гріффітсом говорив, що це — "чергова фейкова атака".

Міноборони Росії говорило, що жоден місцевий мешканець у Бучі не постраждав від насильницьких дій окупантів.

Фокус вже писав, що в Бучі загарбники стріляли беззбройним людям у потилицю. Мер Бучі каже, що вулиці міста були всіяні трупами. Главу Євроради Шарля Мішеля шокували жахливі кадри звірств російської армії.

Експерти Conflict Intelligence Team заявили про можливу причетність до вбивств у Бучі 104-го парашутно-десантного полку з 76-ї дивізії, 40-ї або 155-ї бригади Тихоокеанського флоту.

Найбільші газети "Daily Mirror", "i", "Metro", "The New York Times", "The Guardian", "Daily Express" та інші авторитетні видання вранці 4 квітня вийшли в тираж з кадрами з Бучі Київської області. Автори статей називали те, що сталося, воєнними злочинами президента Росії Володимира Путіна.