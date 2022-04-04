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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"До людей ставилися гірше, ніж до тварин": Зеленський розповів про геноцид українців у Бучі

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Зеленський переконаний, що в Україні в будь-якому разі настане мир

Війська РФ вбили та закатували тисячі людей. Глава держави вважає, що воєнні злочини окупантів можуть ускладнити переговори президентів двох країн.

Світ має дізнатися про злочини російських військових у місті Буча Київської області. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у коментарі іноземним ЗМІ під час візиту до Бучі.

"Те, що ви бачите навколо. Те, що зробили з цим сучасним містечком — це характеристика ЗС РФ, які до людей ставилися гірше, ніж до тварин. Це — воєнний злочин, світ визнає це актом геноциду. Ми знаємо тисячі людей, які вбиті й закатовані. З відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки та вбиті діти. Я думаю — це геноцид", — сказав глава держави.

Журналісти BBC повідомляють, що Зеленський оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями.

Воєнні злочини ускладнюють переговори президентів РФ та України, додав Зеленський.

"Чим довше Росія затягуватиме організацію зустрічі двох президентів, тим гірше для них і війни, бо щодня після деокупації територій ми бачимо такі наслідки. Дуже складно розмовляти, коли ти бачиш, що вони тут наробили. Щодня знаходять людей в бочках, у льохах задушені та закатовані. Їм треба думати швидше", — наголосив президент.

Зеленський зазначив, що не розглядає варіант того, що Європі "чогось не вистачатиме, щоб покарати злочинців".

Зеленський заявив, що Україна прагне миру
Зеленський заявив, що Україна прагне миру
Фото: ВВС

"Це не ситуація з альянсами, це про життя. Люди вбиті, їх катували, доказів мільйон. Тому всі історії на кшталт "давайте почекаємо, буде суд дуже повільний"… Ми тиснутимемо максимально і не зробимо жодної паузи", — заявив Зеленський.

В Україні буде мир

Зеленський переконаний, що в Україні в будь-якому разі настане мир, бо країна не може жити у війні.

"Ми знаходимося в Європі у 21-му столітті, ми прагнемо миру. Ми гідні його. Мир не може бути без перемоги", — зазначив він.

Перемога України може бути в дипломатії, яку підкріплять вдалі бойові кроки Збройних Сил України, наголосив глава держави.

Зазначимо, що Росія заперечує причетність до різанини в Бучі та називає масові вбивства провокацією. Глава МЗС РФ Сергій Лавров на зустрічі із заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіном Гріффітсом говорив, що це — "чергова фейкова атака".

Міноборони Росії говорило, що жоден місцевий мешканець у Бучі не постраждав від насильницьких дій окупантів.

Фокус вже писав, що в Бучі загарбники стріляли беззбройним людям у потилицю. Мер Бучі каже, що вулиці міста були всіяні трупами. Главу Євроради Шарля Мішеля шокували жахливі кадри звірств російської армії.

Експерти Conflict Intelligence Team заявили про можливу причетність до вбивств у Бучі 104-го парашутно-десантного полку з 76-ї дивізії, 40-ї або 155-ї бригади Тихоокеанського флоту.

Найбільші газети "Daily Mirror", "i", "Metro", "The New York Times", "The Guardian", "Daily Express" та інші авторитетні видання вранці 4 квітня вийшли в тираж з кадрами з Бучі Київської області. Автори статей називали те, що сталося, воєнними злочинами президента Росії Володимира Путіна.