В межах "Плану стійкості": в Україні будують підземний медкомплекс "Ковчег" (відео)

У Харкові зводять першу підземну лікарню країни. В ній одночасно лікуватимуть понад 2000 пацієнтів.

19 листопада президент Володимир Зеленський представив у Верховній раді "План внутрішньої стійкості країни". 25 листопада керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів в ефірі телемарафону, як його реалізовують у регіоні.

У межах пунктів "Людський капітал" та "Безпека" працюють над проєктами у сфері медицини. Один з найбільш амбітних та важливих — будівництво підземного медичного комплексу "Ковчег" на базі Харківської обласної клінічної лікарні.

"Це буде перша підземна лікарня в Україні, яка надаватиме високоякісні медичні послуги у максимально безпечних умовах. Адже для нашої прикордонної області найважливіше — це убезпечення населення від ворожих ударів. Одночасно отримувати медичні послуги там зможуть понад 2000 людей", — пояснив Синєгубов.

Також очільник обладміністрації розповів про ситуацію в Харківській області. Евакуація триває — з Куп’янського напрямку вивезли вже майже 5000, а з Борівського понад 2400 осіб. У населених пунктах залишаються понад 7300 та приблизно 2100 місцевих мешканців відповідно. Чиновник запевнив, що людей забезпечують усім необхідним — від продуктів і теплих речей до тимчасового житла й виплат.

"Закликаємо жителів визначених напрямків евакуюватися в більш безпечні територіальні громади Харківської області. Не нехтуйте власним життям та безпекою ваших близьких", — додав Синєгубов.

Нагадаємо, вночі на 25 листопада російська ДРГ спробувала прорватись у Харківську область в районі Дергачівської громади. Ворога зупинили Силу оборони, частину диверсантів ліквідували, інші — втекли.

Також вночі у DeepState інформували, що ЗС РФ просунулись поблизу двох населених пунктів на Куп‘янському напрямку.