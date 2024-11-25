В рамках "Плана устойчивости": в Украине строят подземный медкомплекс "Ковчег" (видео)

В Харькове возводят первую подземную больницу страны. В ней одновременно будут лечить более 2000 пациентов.

19 ноября президент Владимир Зеленский представил в Верховной раде "План внутренней устойчивости страны". 25 ноября руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в эфире телемарафона, как его реализовывают в регионе.

В рамках пунктов "Человеческий капитал" и "Безопасность" работают над проектами в сфере медицины. Один из самых амбициозных и важных — строительство подземного медицинского комплекса "Ковчег" на базе Харьковской областной клинической больницы.

"Это будет первая подземная больница в Украине, которая будет предоставлять высококачественные медицинские услуги в максимально безопасных условиях. Ведь для нашей пограничной области самое важное — это обеспечение безопасности населения от вражеских ударов. Одновременно получать медицинские услуги там смогут более 2000 человек", — объяснил Синегубов.

Также глава обладминистрации рассказал о ситуации в Харьковской области. Эвакуация продолжается — из Купянского направления вывезли уже почти 5000, а из Боровского более 2400 человек. В населенных пунктах остаются более 7300 и примерно 2100 местных жителей соответственно. Чиновник заверил, что людей обеспечивают всем необходимым — от продуктов и теплых вещей до временного жилья и выплат.

"Призываем жителей определенных направлений эвакуироваться в более безопасные территориальные громады Харьковской области. Не пренебрегайте собственной жизнью и безопасностью ваших близких", — добавил Синегубов.

Напомним, ночью на 25 ноября российская ДРГ попыталась прорваться в Харьковскую область в районе Дергачевской громады. Врага остановили Силы обороны, часть диверсантов ликвидировали, другие — сбежали.

Также ночью в DeepState информировали, что ВС РФ продвинулись вблизи двух населенных пунктов на Купянском направлении.