Повсюду движение на 2 км: ВС РФ оккупировали два села и продвинулись возле восьми — карты

Украинским войскам пришлось отойти от десяти населенных пунктов на линии фронта от Купянска до Великой Новоселки. Генштаб ВСУ сообщил о почти сотне атак ВС РФ под Покровском и Курахово.

ВС РФ удалось оккупировать два села под Покровском и Курахово. Кроме того, враг продвинулся возле восьми населенных пунктов на четырех направлениях — Купянском, Покровском, Кураховском, Времовском. Также идут бои в окрестностях Курахово. Об изменениях на линии фронта в Харьковской и Донецкой областях аналитики проекта DeepState в ночь на 25 ноября написали в Telegram-канале.

Наступление РФ — детали

Кураховское направление

В Курахово россияне движутся вдоль проспекта Запорожского на восточной окраине населенного пункта, свидетельствуют отметки на онлайн-карте аналитиков. Враг продвинулся на юго-восточных окраинах на расстояние около 2 км.

Наступление РФ — ситуация в Курахово 25 ноября Фото: DeepState

Кроме того, данном направлении враг оккупировал населенный пункт Катериновку, расположенный к северо-востоку от Курахово. Катериновка — село, в котором до войны проживало около 600 человек.

Наступление РФ — ситуация в Катериновке под Курахово 25 ноября Фото: DeepState

Другие точки, возле которых сместилась линия фронта на Кураховском направлении — это Ильинка, Вознесенка, Новодмитровка, Заря. Кругом продвижение на расстояние от одного до двух километров, видим на карте.

Наступление РФ — ситуация под Вознесенкой под Курахово 25 ноября Наступление РФ — ситуация под Ильинкой под Курахово 25 ноября Наступление РФ — ситуация под Новодмитровкой под Курахово 25 ноября Наступление РФ — ситуация под Зарей под Курахово 25 ноября

Купянское направление

Под Купянском враг продвинулся возле двух населенных пунктов на северном и южном флангах. На северном — российские подразделения форсировали реку Оскол рядом с населенным пунктом Новомлинское. На южном — есть продвижение возле Стельмаховки на ориентировочное расстояние 1,4 км.

Наступление РФ — ситуация к северу от Купянска 25 ноября Фото: DeepState Наступление РФ — ситуация к югу от Купянска 25 ноября Фото: DeepState

Времовское направление

На карте аналитика указано, что ВС РФ все ближе к восточной окраине населенного пункта Большая Новоселка. За прошедшие сутки врагу удалось продвинуться на 2 км, расстояние до города — ориентировочно столько же.

Наступление РФ — ситуация возле Великой Новоселки 25 ноября Фото: DeepState

Покровское направление

Под Покровском ВС РФ движутся на северо-запад и оккупировали еще один населенный пункт — село Юрьевка, в котором до войны жило около 80 человек. Врагу удалось пройти около двух километров, свидетельствует карта аналитиков.

Наступление РФ – ситуация у Юрьевки под Покровском 25 ноября

Между тем в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 24 ноября указано, что больше всего атаки ВС РФ состоялось на Кураховском направлении — 57 шт. Второе по количеству штурмов — Покровское направление: состоялась 41 попытка наступать. На третьем месте — Лиманское (20 атак), которое не упоминалось в заметке аналитиков. Под Купянском насчитали 11 штурмов ВС РФ, под Великой Новоселкой — 14.

Отметим, в ночь на 25 ноября аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ на реке Оскол. Как выяснилось, россияне сели в лодки, преодолели водную преграду возле села Двуречного и оказались на позициях. ВСУ. Аналитики выразили надежду, что это ненадолго и вскоре врага отодвинут назад.

Напоминаем, 19 ноября в пресс-службе группы спецназначения "Острые козырьки" Национальной гвардии Украины рассказали об операции в оккупированном селе под Курховым, которую провели с применением двух танков.