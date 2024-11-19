Два украинских танка залетели в оккупированное село под Курахово и разнесли пехоту россиян (видео)

Отработав по целям, первый танк пустил дымовую завесу и начал отходить. Вдруг появился вражеский FPV-дрон и сразу пытался атаковать второй танк, который стоял на прикрытии.

На Кураховском направлении 2 украинских танка уничтожили несколько домов, где засела пехота РФ. В этот момент их атаковали вражеские дроны. О бое рассказали в пресс-службе группы спецназначения "Острые козырьки" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины.

Эпический фрагмент боя попал на видео.

Так, 2 украинских танка ворвались в оккупированное село в районе Курахово в Донецкой области и прямым наведением начали уничтожать дома со скоплением живой силы ВС РФ.

Отработав по целям, первый танк пустил дымовую завесу и начал отходить. Вдруг появился вражеский FPV-дрон и сразу пытался атаковать второй танк, который стоял на прикрытии.

"Заметно большой опыт современной войны у танкистов, позицию они выбрали таким образом чтобы ни один беспилотник не смог поразить нашу "коробочку". Во-первых, он стоит в низине, что дает радиотень для управления FPVшкой, во-вторых, самую уязвимую часть танка прикрывают кусты. FPV, сделав несколько неудачных попыток атаковать, зависает на расстоянии и начинает просто ждать. Танк делает выстрел, обманный маневр, дает задымление, на которое и ведутся операторы дрона и начинают искать танк там, где его уже нет", — рассказали бойцы "Острых козырьков".

Такие маневры украинских танкистов позволили обоим украинским танкам "прикрыться" РЭБом и спокойно себе поехать, а вражеский FPV-дрон, еще немного полетал и упал.

Напомним, что ВСУ разыграли спектакль перед россиянами и захватили их позиции на Покровском направлении. Бойцы заставили врага думать, что штурм готовится только на одной позиции.