Два українські танки залетіли в окуповане село під Кураховим і рознесли піхоту росіян (відео)

Відпрацювавши по цілях, перший танк пустив димову завісу і почав відходити. Раптом з'явився ворожий FPV-дрон і одразу намагався атакувати другий танк, який стояв на прикритті.

На Курахівському напрямку 2 українські танки знищили кілька будинків, де засіла піхота РФ. В цей момент їх атакували ворожі дрони. Про бій розповіли в пресслужбі групи спецпризначення "Гострі картузи" окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України.

Епічний фрагмент бою потрапив на відео.

Так, 2 українські танки увірвалися в окуповане село в районі Курахового на Донеччині і прямим наведенням почали знищувати будинки зі скупченням живої сили ЗС РФ.

Відпрацювавши по цілях, перший танк пустив димову завісу і почав відходити. Раптом з'явився ворожий FPV-дрон і одразу намагався атакувати другий танк, який стояв на прикритті.

"Помітно великий досвід сучасної війни у танкістів, позицію вони вибрали таким чином щоб жоден беспілотник не зміг вразити нашу "коробочку". По перше, він стоїть в низині, що дає радіотінь для керування FPVшкою, по-друге, найвразливішу частину танка прикривають кущі. FPV, зробивши декілька невдалих спроб атакувати, зависає на відстані і починає просто чекати. Танк робить постріл, обманний маневр, дає задимлення, на яке і ведуться оператори дрона і починають шукати танк там, де його вже немає", — розповіли бійці "Гострих картузів".

Такі маневри українських танкістів дали змогу обом українським танкам "прикритись" РЕБом і спокійно собі поїхати, а ворожий FPV-дрон, ще трохи політав і впав.

Нагадаємо, що ЗСУ розіграли виставу перед росіянами і захопили їхні позиції на Покровському напрямку. Бійці змусили ворога думати, що штурм готується лише на одній позиції.