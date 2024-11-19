ВСУ разыграли спектакль перед россиянами и захватили их позиции на Покровском направлении (видео)

Бойцы заставили врага думать, что штурм готовится только на одной позиции. Но техника разделилась, и высадка групп состоялась сразу в двух местах под прикрытием Bradley и БТР M1117.

На Покровском направлении благодаря смекалке бойцов Сил обороны россиян выбили с двух позиций в Новогродовке и Николаевке. Об этом сообщили бойцы 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".

Отмечается, что украинские защитники решили имитировать штурм одной позиции с помощью БМП. Задача была отвлечь внимание и отъехать на безопасное расстояние. Вслед за этой машиной ехали еще две с пехотой на борту.

"Нужно было, чтобы противник думал, что штурм готовится только на одной позиции. Но техника разделилась, и высадка групп состоялась сразу в двух местах, и в конце концов одновременно штурмовали 2 позиции под прикрытием Bradley и БТР M1117", — говорится в сообщении.

Таким образом штурмовикам "Скалы" удалось зачистить сразу две позиции.

"Четкий план и ювелирная слаженность действий наших бойцов привели к выполнению поставленной задачи", — отметили в батальоне.

Напомним, что бойцы 48 ОШБ смогли стабилизировать фронт в Макаровке. В общем враг мог потерять личный состав численностью до двух рот. Из Старомайорска выдвинулась колонна из 15 военных, которых уничтожили на подходе.

Также сообщалось, что ВС РФ изменили тактику ведения боевых действий в Курской области, начав активно атаковать украинские позиции ночью.