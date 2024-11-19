48 ОШБ стабилизировал фронт в Макаровке: DeepState рассказал о деталях штурма РФ (карта)

По данным аналитиков, в общей сложности враг мог потерять личный состав численностью до двух рот. Из Старомайорска выдвинулась колонна из 15 военных, которых уничтожили на подходе.

С 10 ноября российские войска начали активно заходить в район юго-западной деревни Макаровка Донецкой области. Уже 12-13 ноября начались встречные бои в южных окрестностях населенного пункта. Об этом пишет DeepState.

Отмечается, что российские войска задействовали качественную по подготовке пехоту, которая с утра просачивалась через серую зону. Кроме того, пытались объявить медийную победу и вывесили флаги.

Важно

ВС РФ оккупировали еще одно село в Донецкой области, — DeepState (карта)

12 ноября начались мотопедные штурмы. Враг использовал 10 мотоциклов, на каждом — по два оккупанта. Параллельно из Старомайорска выдвинулась колонна, состоявшая из 15 военных. Их уничтожили на подходе, а мотоциклы доехали до деревни и рассредоточились.

В последующие дни натиск ослаб, а пехота 48 ОШБ постепенно зачищала село.

Отмечается, что есть потери и с украинской стороны, но россияне потеряли, по приблизительным подсчетам, свыше 50 солдат — погибшими или тяжело ранеными. Столько же просто раненых. В общей сложности, враг мог потерять личный состав до двух рот.

Макаровка на карте

Накануне, 18 ноября была еще одна попытка штурма ВС РФ, были ликвидированы 9 военных на мотоциклах. Бойцы ВСУ обнаруживают отдельных россиян в деревне, которые скрылись и не хотят сдаваться в плен.

В вечерней сводке Генштаба отмечается, что Покровское и Кураховское направление по-прежнему остаются наиболее сложными.

"К настоящему времени количество боевых столкновений составляет 86. Горячее сейчас на Покровском и Кураховском направлениях", — говорится в публикации.

Напомним, что Зеленский заявил о планах КНДР увеличить контингент войск в России в 10 раз.

Также Фокус в своем материале объяснял, чем опасно разрешение бить ATACMS и почему нельзя атаковать Крымский мост.