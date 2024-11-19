Вырастет в 10 раз: Зеленский заявил о планах КНДР увеличить контингент войск в России

По словам украинского президента, сотрудничество между странами продолжается и Пхеньян передает Москве не только личный состав, но и оружие.

Численность войск из Северной Кореи на территории России может в ближайшее время значительно увеличиться. Об этом заявил президент Украины во время обращения к Европейскому парламенту, передает Reuters.

По его словам, сотрудничество Пхеньяна и Москвы продолжается и вскоре это можно будет увидеть по увеличению контингента из КНДР, которые будут помогать ВС РФ на поле боя. Сейчас численность войск из Северной Кореи в РФ на уровне 11 тысяч, но ожидается увеличение почти в 10 раз.

Также, помимо личного состава, Пхеньян поставляет Кремлю различное вооружения, тем самым поддерживания полномасштабное вторжение в Украину.

"Сейчас Путин привел 11 000 северокорейских солдат к границам Украины. Этот контингент может вырасти до 100 000 человек", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно авторы материала напомнили о сообщении шпионского агентства Южной Кореи о том, что северокорейские войска уже участвовали в боевых действиях против ВСУ. 7 ноября президент Украины также подтвердил информацию о том, что среди военных КНДР в Курской области есть первые потери. По его словам, это момент эскалации, ведь фактически третья страна втянута в войну.

8 ноября сообщалось, что ВСУ отбили штурм российских и северокорейских солдат в Курской области, о чем написали в Forbes. СМИ также утверждали, что "мирный план" новоизбранного президента США Дональда Трампа побудил войска РФ и КНДР пойти в наступление.

Напомним, 18 ноября сообщалось, что глава разведки США оценил подготовку солдат КНДР и отметил "волю к борьбе" украинских бойцов. Генерал-лейтенант Джеффри Круз заявил, что северокорейские военные, воюющие на стороне РФ, могут быть хорошо подготовлены для диверсий, но их пригодность для фронтовых операций вызывает сомнения.