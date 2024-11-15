По словам эксперта по РФ Кейра Джайлза, переданные ВС РФ солдаты надеются вернуться домой героями. Но их может ждать неприятный сюрприз — чистки, подобным тем, которые применялись к Красной Армии, когда она вернулась из Европы в 1945 году.

Маловероятно, что северокорейским солдатам, воюющим за Россию, разрешат вернуться домой. Вместо этого их могут "отправить в гулаги". Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на слова экспертов.

По оценкам американской разведки, в Украине воюет около 10 000 северокорейских солдат. Но если такой эксперимент окажется успешным, Ким Чен Ын может отправить больше, отмечают журналисты. Переданные ВС РФ солдаты надеются вернуться домой героями, но их может ждать неприятный сюрприз, предупредил эксперт по России Кейр Джайлз.

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"Есть веская причина, по которой Россия пока держит северокорейские войска на своей территории. У них было достаточно проблем с собственными российскими солдатами, которые отправлялись в Украину и осознавали, насколько лучше жить за пределами России", — приводят журналисты цитату эксперта.

То же и с жителями Северной Кореи, им вряд ли когда-либо разрешат вернуться домой после того, как они узнали, какая жизнь за пределами Северной Кореи, хотя это и российские регионы.

"Для северокорейского режима было бы опасно позволить им вернуться, чтобы они рассказали другим о том, что видели", — добавил эксперт.

По словам Кейра Джайлза, можно наблюдать возврат к чисткам, подобным тем, которые проводились в отношении Красной Армии в 1945 году, когда она вернулась из Европы.

"Большие части были окружены и отправлены в ГУЛАГи", — отметил Джайлз. Он также отметил, что текущая статистика показывает, что они проживут на передовой около недели.

4 ноября представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил журналистам, что около 10 000 северокорейских солдат находятся в Курской области России и готовятся присоединиться к оккупационной группировке в Украине в ближайшие дни.

Напомним, что 425-й отдельный штурмовой батальон "Скала" отбил позиции ВС РФ под Покровском. Использовалась тактика отвлечения, огонь вызвали на один из бронетранспортеров M1117 — таким образом минимизировали риски для основной группы штурмовиков.

Также сообщалось, что РФ получила гаубицы "Коксан" из КНДР. Украине придется противостоять новым угрозам.