За словами експерта з РФ Кейра Джайлза, передані ЗС РФ солдати сподіваються повернутися додому героями. Але на них може чекати неприємний сюрприз — чистки, подібні до тих, що застосовувалися до Червоної Армії, коли вона повернулася з Європи в 1945 році.

Малоймовірно, що північнокорейським солдатам, які воюють за Росію, дозволять повернутися додому. Замість цього їх можуть "відправити в гулаги". Про це повідомляє The Mirror з посиланням на слова експертів.

За оцінками американської розвідки, в Україні воюють близько 10 000 північнокорейських солдатів. Проте, якщо такий експеримент виявиться успішним, Кім Чен Ин може відправити більше, зазначають журналісти. Передані ЗС РФ солдати сподіваються повернутися додому героями, але на них може чекати неприємний сюрприз, попередив експерт з Росії Кейр Джайлз.

Важливо

Артилерія, БПЛА й піхота: РФ завершила підготування бійців КНДР, — Держдеп США

"Є вагома причина, через яку Росія поки що тримає північнокорейські війська на своїй території. У них було достатньо проблем із власними російськими солдатами, які вирушали в Україну й усвідомлювали, наскільки краще жити за межами Росії", — наводять журналісти цитату експерта.

Те саме і з жителями Північної Кореї, їм навряд чи коли-небудь дозволять повернутися додому після того, як вони дізналися, яке життя за межами Північної Кореї, хоча це і російські регіони.

"Для північнокорейського режиму було б небезпечно дозволити їм повернутися, щоб вони розповіли іншим про те, що бачили", — додав експерт.

За словами Кейра Джайлза, можна спостерігати повернення до чисток, подібних до тих, що проводили щодо Червоної Армії 1945 року, коли вона повернулася з Європи.

"Великі частини були оточені та відправлені в ГУЛАГи", — зазначив Джайлз. Він також зазначив, що поточна статистика показує, що вони проживуть на передовій близько тижня.

4 листопада представник Держдепартаменту США Метью Міллер повідомив журналістам, що близько 10 000 північнокорейських солдатів перебувають у Курській області Росії й готуються приєднатися до окупаційного угруповання в Україні найближчими днями.

Нагадаємо, що 425-й окремий штурмовий батальйон "Скала" відбив позиції ЗС РФ під Покровськом. Використовувалася тактика відволікання, вогонь викликали на один із бронетранспортерів M1117 — у такий спосіб мінімізували ризики для основної групи штурмовиків.

Також повідомлялося, що РФ отримала гаубиці "Коксан" із КНДР. Україні доведеться протистояти новим загрозам.