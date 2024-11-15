Штурм батальйону "Скала": українські воїни відбили позиції ЗС РФ під Покровськом (відео)

Бійці підрозділу використали тактику відволікання, викликавши вогонь на один із бронетранспортерів M1117, і таким чином мінімізували ризики для основної групи штурмовиків.

Бійці 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" продовжують успішні штурмові дії проти російських сил на сході України. Днями батальйон опублікував відео операції на Покровському напрямку, де штурмові дії велися за підтримки двох американських бронетранспортерів M1117.

Воїни "Скелі" розробили тактику, яка дала змогу відвернути увагу противника на першу бронемашину, спричинивши вогонь на себе та мінімізувавши ризики для основної групи. У цей час українські дрони-бомбери та FPV-дрони оперативно придушували позиції противника, забезпечуючи прикриття для висадки другої штурмової групи.

Поки російські сили направляли свої дрони на перший M1117, другий бронетранспортер прорвався до траншеї супротивника і висадив штурмову групу, яка вибила ворога з позиції та успішно провела зачистку території. При цьому на місці було знищено трьох російських військовослужбовців, які намагалися відступити.

"Так виглядає злагодженість дій, ефективна стратегія та чітка комунікація між групами", — йдеться в коментарі під відео.

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Нагадаємо, на початку листопада 425-й батальйон провів важливу інженерну операцію з розчищення шляху для майбутніх наступальних дій. У районі Новогродівки розвідники підрозділу проводили розмінування ключових маршрутів, використовуючи для цього квадроцикли та дрони з тепловізорами, що дало змогу ефективно виявити міни та забезпечити безпеку для пересування техніки.

Російські сили залишили на цій ділянці протитанкові міни ТМ без маскування, що значно полегшило їх виявлення та видалення. А підтримка дронів із тепловізійним обладнанням дала змогу українським бійцям ефективно зафіксувати всі мінні пастки, навіть у нічний час.