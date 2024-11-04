425-й батальйон "Скала" розмінував шляхи для наступу біля Новогродівки (відео)

За даними бригади, росіяни розкидали протитанкові міни ТМ, їх не закопували, що дозволило легко виявити за допомогою розвідувального дрона.

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Розвідники 425-го ОШБ "Скала" в районі Новогродівки Донецької області зняли міни на пріоритетних шляхах наступу. Відео роботи розвідників із розчищення польових доріг опублікувала пресслужба батальйону в Telegram.

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Розчищення проводили в районі потенційного наступу Сил оборони України в напрямку Новогродівських шахт. У цій роботі брали участь розвідники на квадроциклі за підтримки розвідувального дрона з тепловізором під покровом ночі. Почали тісно взаємодіяти, запровадити пошук і розчищення польових доріг для техніки.

Під час виконання цього завдання розвідники потрапили під артилерійський обстріл ворожих гаубиць — було пошкоджено квадроцикл. Міни зняли з двох дорожніх розвилок, і розвідники повернулися до укриття, коли під час руху їхній транспорт заглух через потрапляння уламків у паливний бак.

Попри це, вдалося добігти до укриття. Як зазначають у бригаді, ці дії дали змогу підрозділам 425 окремого штурмового батальйону "Скеля" захопити ворожі позиції через кілька днів.

Також повідомлялося, що підрозділи бригади ведуть оборону позицій на Покровському напрямку, де росіяни не припиняють атакувати позиції українських захисників.

Воїни 425 окремого штурмового батальйону "Скала" за підтримки бойової машини піхоти M2 Bradley провели штурм і захопили ворожі позиції під Покровським. У зоні проведення штурмової операції заздалегідь розгорнули димову завісу, яка закрила пересування БМП і піхоти від ворожих засобів спостереження і ПТРК.

Українська штурмова група висадилася й організовано зайшла у ворожу траншею, у цей час, виконавши завдання, бойова машина почала повертатися назад.

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