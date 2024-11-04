425-й батальон "Скала" разминировал пути для наступления возле Новогродовки (видео)

По данным бригады, россияне разбросали противотанковые мины ТМ, их не закапывали, что позволило легко обнаружить с помощью разведывательного дрона.

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Разведчики 425-го ОШБ "Скала" в районе Новогродовки Донецкой области сняли мины на приоритетных путях наступления. Видео работы разведчиков по расчистке полевых дорог опубликовала пресс-служба батальона в Telegram.

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Расчистка проводилась в районе потенциального наступления Сил обороны Украины в направлении Новогродовских шахт.

В этой работе участвовали разведчики на квадроцикле при поддержке разведывательного дрона с тепловизором под покровом ночи. Начали тесно взаимодействовать, ввести поиск и расчистку полевых дорог для техники.

Во время выполнения этой задачи разведчики попали под артиллерийский обстрел вражеских гаубиц — был поврежден квадроцикл.

Мины сняли с двух дорожных развилок, и разведчики вернулись к укрытию, когда во время движения их транспорт заглох из-за попадания обломков в топливный бак.

Несмотря на это, удалось добежать до укрытия. Как отмечают в бригаде, эти действия позволили подразделениям 425 отдельного штурмового батальона "Скала" захватить вражеские позиции через несколько дней.

Также сообщалось, что подразделения бригады ведут оборону позиций на Покровском направлении, где россияне не прекращают атаковать позиции украинских защитников.

Воины 425 отдельного штурмового батальона "Скала" при поддержке боевой машины пехоты M2 Bradley провели штурм и захватили враждебные позиции под Покровским. В зоне проведения штурмовой операции заранее развернули дымовой занавес, который закрыл передвижение БМП и пехоты от вражеских средств наблюдения и ПТРК.

Украинская штурмовая группа высадилась и организованно зашла во вражескую траншею, в это время, выполнив задание, боевая машина начала возвращаться назад.

Напомним о том, как работают дешевые дроны, которыми РФ начала атаковать украинские города и села. Новые БПЛА поджигают, а не разрывают, отметили журналисты.

Также сообщалось, что российские войска РФ продвинулись возле четырех населенных пунктов под Курахово — прошли до 2 км.