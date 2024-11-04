Прошли до 2 км: ВС РФ продвинулись возле четырех населенных пунктов под Курахово (карты)

Россияне прошли от 300 м до 2 км на отрезке фронта возле Курахово, написали аналитики DeepState. Наиболее ощутимое продвижение — на северо-восточном фланге возле Цукурино на пути к Вознесенке.

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Подразделения ВС РФ продолжают наступление на Кураховском направлении и пытаются подойти к городу с севера и юга. Врагу удалось отодвинуть позиции ВСУ в окрестностях четырех сел. В то же время украинские подразделения отбросили врага на восток от Торецка. О деталях боев на Донбассе аналитики проекта DeepState написали в Telegram-канале.

Аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в четырех населенных пунктах на 70-километровом отрезке фронта, который охватывает с трех сторон Курахово. Ориентировочное продвижение россиян — от 300 м до 2 км на северо-восточном и южном флангах.

Возле каких сел на Кураховском направлении враг имеет успехи:

Кременная Балка — русские прошли около 2 км на северо-востоке от Курахово (между Новодмитровкой и Новоселидовкой по дороге к Вознесенке);

Максимовка — прошли около 1 км к югу от Курахово;

Ясная Поляна — около 400 м;

Богоявленка — 380 м.

Бои на Донбассе — ситуация под Курахово по состоянию на 3 ноября Фото: DeepState Бои на Донбассе — ситуация под Курахово по состоянию на 4 ноября Фото: DeepState

Между тем ВСУ имеют определенные успехи на Торецком направлении, рассказали аналитики. Украинским военным удалось восстановить позиции на западных окраинах поселка Дружба. Врага отбросили на 300 м, свидетельствуют данные карты DeepState,

Бои на Донбассе — ситуация под Торецком и Дружбой по состоянию на 4 ноября Фото: DeepState

Бои на Донбассе — ситуация по состоянию на 4 ноября

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном в 8:00 4 ноября, рассказали о количестве атак ВС РФ на самых горячих направлениях: под Покровском — 27 штурмов, и столько же — под Курахово. Командование назвало населенные пункты, которым угрожал противник, и этот список отличается от перечня DeepState: это села Ильинки, Островское, Дальнее, Антоновка и Екатериновка. На Торецком направлении состоялось четыре штурма россиян, которые, кроме того, бомбили Дружбу и еще три населенных пункта. О возможности продвижения РФ в отчете Генштаба данных нет.

Отметим, ранее Фокус писал о возможности нового наступления РФ под Курахово. О наступлении сообщил финский OSINT-аналитик, который проанализировал карту боевых действий и конфигурацию позиций ВСУ и россиян. По мнению аналитика, враг может выбрать два варианта продвижения, но "клещи" в любом случае окружат город, в котором до войны жило 21 тыс. украинцев. По его оценкам, Украина может потерять населенный пункт до начала 2025 года и это будет успех РФ, схожий с оккупацией Авдеевки.

Напоминаем, 31 октября пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала о ситуации возле Часового Яра и о том, есть ли угроза продвижения врага в Донецкой области.