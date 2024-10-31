Теряют 200 человек в день: ВС РФ пытаются продвинуться к Часовому Яру, но успехов нет, — ВСУ

По словам спикера ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, Силы обороны перерезают логистические пути противника и выбивают войска ВС РФ с позиций. Также россияне пытаются накопить технику, но пока не применяют ее в штурмах.

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Российские оккупанты не прекращают попытки давления на позиции украинских защитников на Донбассе. В частности речь идет о районе города Часов Яр и трассу, которая ведет в Константиновку. Деталями поделилась спикер оперативно-стратегической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

По ее словам, ВС РФ дальше активно пытаются продвигаться вперед с целью захвата новых позиций. Вражеские войска хотят закрепиться и перебежать за канал в Часовом Яру.

"Однако как это происходит. Два-три человека перебегают через канал и заседают в доме. Соответственно мы перерезаем им логистические пути и выбиваем их оттуда", — заявила Анастасия Бобовникова.

Россияне пытаются продвинуться к Часовому Яру и к трассе на Константиновку Фото: DeepStateMAP

Отдельно спикер ОТГ "Луганск" добавила, что российские оккупанты также пытаются накопить технику, однако штурмы с ее использованием пока что не фиксируются. Это достаточно сложная ситуация для противника.

Также недалеко от Часового Яра расположена воздушно-десантная дивизия Центрального военного округа России, с помощью которой враг пытается восполнить потери.

"Они каждую ночь заводят личный состав, пополняя потери, это также малые группы. По потерям в зоне ответственности ОТГ "Луганск", в среднем это 200 человек врага убитыми и ранеными в день", — резюмировала Анастасия Бобовникова.

Напомним, ранее спикер ОТГ "Луганск" рассказала, что Силы обороны восстановили позиции в Торецке. По словам Анастасии Бобовниковой, линию соприкосновения действительно удалось в некотором роде стабилизировать и все благодаря действиям украинских защитников. Войска противника понесли серьезные потери.