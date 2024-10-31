Обстрелов меньше не стало: Силы обороны восстановили позиции в Торецке (карта)

По словам спикера ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, линию соприкосновения действительно удалось в некотором роде стабилизировать и все благодаря действиям украинских защитников. Войска противника понесли серьезные потери.

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Ситуация на фронте остается напряженной, однако накануне Силам обороны удалось восстановить позиции в Торецке. Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона рассказала об этом подобробнее.

Информация об этом появилась в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики написали, что украинские защитники смогли восстановить утраченные позиции и произошло это на фоне наступательных операций оккупантов в этом районе.

В результате позиции вдоль Красного переулка в центре Торецка снова под контролем бойцов ВСУ, как писали в ISW в отчете от 29 октября.

В ВСУ рассказали, удалось ли восстановить позиции в Торецке Фото: DeepStateMAP

Позиции в Торецке: что говорят в ВСУ

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова отметила, что ситуацию действительно удалось стабилизировать, однако меньше обстрелов от этого не стало.

Силы обороны не дают россиянам продвигаться вперед, а украинская пехота активно действует в городских боях, уничтожая личный состав противника и стабилизируя линию соприкосновения.

"Однако я хотела бы заметить, что количество обстрелов не уменьшается, несмотря на меньшее количество штурмов. Враг применяет как авиацию, так и артиллерию. И мы не видим снижения в этих средствах", — заявила Анастасия Бобовникова.

Напомним, 31 октября сообщалось, что Силы обороны остановили продвижение ВС РФ под Купянском, но там продолжаются тяжелые бои. По словам комбата 92-й ОШБр Юрия Федоренко, украинские защитники продолжают наносить ощутимый урон противнику, однако ситуация еще не стабилизировалась.