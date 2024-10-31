Обстрілів менше не стало: Сили оборони відновили позиції в Торецьку (карта)

За словами речниці ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової, лінію зіткнення справді вдалося до певної міри стабілізувати і все завдяки діям українських захисників. Війська противника зазнали серйозних втрат.

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Ситуація на фронті залишається напруженою, проте напередодні Силам оборони вдалося відновити позиції в Торецьку. Прессекретарка оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону розповіла про це детальніше.

Інформація про це з'явилася у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики написали, що українські захисники змогли відновити втрачені позиції і сталося це на тлі наступальних операцій окупантів у цьому районі.

У результаті позиції вздовж Багряного провулка в центрі Торецька знову під контролем бійців ЗСУ, як писали в ISW у звіті від 29 жовтня.

У ЗСУ розповіли, чи вдалося відновити позиції в Торецьку Фото: DeepStateMAP

Позиції в Торецьку: що кажуть у ЗСУ

Прессекретарка оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова зазначила, що ситуацію справді вдалося стабілізувати, однак обстрілів від цього не поменшало.

Сили оборони не дають росіянам просуватися вперед, а українська піхота активно діє в міських боях, знищуючи особовий склад противника та стабілізуючи лінію зіткнення.

"Однак я хотіла б зауважити, що кількість обстрілів не зменшується, попри меншу кількість штурмів. Ворог застосовує як авіацію, так і артилерію. І ми не бачимо зниження в цих засобах", — заявила Анастасія Бобовнікова.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що Сили оборони зупинили просування ЗС РФ під Куп'янськом, але там тривають важкі бої. За словами комбата 92-ї ОШБр Юрія Федоренка, українські захисники продовжують завдавати відчутних втрат противнику, проте ситуація ще не стабілізувалася.