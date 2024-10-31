Тривають важкі бої: Сили оборони зупинили просування ЗС РФ під Куп'янськом (карта)

За словами комбата 92-ї ОШБр Юрія Федоренка, українські захисники продовжують завдавати відчутної шкоди противнику, проте ситуація ще не стабілізувалася.

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ЗС РФ не припиняють тиск на позиції українських захисників по всій лінії фронту. Зокрема йдеться про Куп'янський напрямок, де Сили оборони роблять усі кроки для того, щоб зупинити противника. Про це детальніше в ефірі "Громадського радіо" розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

За його словами, бійцям ЗСУ вдалося призупинити просування противника в районі Куп'янська, однак на фронті тривають важкі бої для того, щоб утримати позиції і ситуацію.

"Силам оборони вдається досить серйозно бити ворога. І станом на сьогодні ми призупинили його просування. Далі точаться складні важкі бої для того, щоб ми могли говорити, що ситуацію потенційно можна стабілізувати", — заявив Юрій Федоренко.

ЗСУ змогли зупинити наступ ЗС РФ під Куп'янськом Фото: DeepStateMAP

Окремо командир батальйону 92-ї ОШБр додав, що на Куп'янському напрямку фіксується постійне переміщення противника. Він намагається накопичити живу силу на передній лінії поля бою.

Командування ЗС РФ поставило бійцям завдання закріпитися найближчим часом на лівобережному плацдармі річки Оскіл. Це має допомогти, за версією противника, просунутися ближче до Куп'янська.

Водночас для подальшого просування росіян на Куп'янському напрямку їм потрібно зайняти надійний плацдарм, а не кілька підвалів. Після цього російські окупанти можуть підняти артилерію, за допомогою якої спробують зачистити лівобережну частину території.

"Якщо вони беруть Куп'янськ-Вузловий, а це досить серйозно укріплений район, це дає передумову для того, щоб готуватися до форсування річки Оскіл", — резюмував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ перебувають за три кілометри від Куп'янська, про що заявили в міській військовій адміністрації. За словами Андрія Беседіна, географічне розташування міста сприяє його обороні, однак через близькість ворога обстріли з танків та іншого озброєння вже досягають центральних районів Куп'янська.