Идут тяжелые бои: Силы обороны остановили продвижение ВС РФ под Купянском (карта)

По словам комбата 92-й ОШБр Юрия Федоренко, украинские защитники продолжают наносить ощутимый урон противнику, однако ситуация еще не стабилизировалась.

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ВС РФ не прекращают давление на позиции украинских защитников по всей линии фронта. В частности речь идет о Купянском направлении, где Силы обороны предпринимают все шаги для того, чтобы остановить противника. Об этом детальнее в эфире "Громадського радiо" рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

По его словам, бойцам ВСУ удалось приостановить продвижение противника в районе Купянска, однако на фронте продолжаются тяжелые бои для того, чтобы удержать позиции и ситуацию.

"Силам обороны удается достаточно серьезно бить врага. И по состоянию на сегодняшний день мы приостановили его продвижение. Далее идут сложные тяжелые бои для того, чтобы мы могли говорить, что ситуацию потенциально можно стабилизировать", — заявил Юрий Федоренко.

ВСУ смогли остановить наступление ВС РФ под Купянском Фото: DeepStateMAP

Отдельно командир батальона 92-й ОШБр добавил, что на Купянском направлении фиксируется постоянное перемещение противника. Он пытается накопить живую силу на передней линии поля боя.

Командование ВС РФ поставило бойцам задачу закрепиться в ближайшее время на левобережном плацдарме реки Оскол. Это должно помочь, по версии противника, продвинуться ближе к Купянску.

В то же время для дальнейшего продвижения россиян на Купянском направлении им нужно занять надежный плацдарм, а не несколько подвалов. После этого российские оккупанты могут поднять артиллерию, с помощью которой попробуют зачистить левобережную часть территории.

"Если они берут Купянск-Узловой, а это достаточно серьезно укрепленный район, это дает предпосылку для того, чтобы готовиться к форсированию реки Оскол", — резюмировал Юрий Федоренко.

Напомним, 30 октября сообщалось, что ВС РФ находятся в трех километрах от Купянска, о чем заявили в городской военной администрации. По словам Андрея Беседина, географическое расположение города способствует его обороне, однако из-за близости врага обстрелы из танков и другого вооружения уже достигают центральных районов Купянска.