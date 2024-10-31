После захвата Селидово ВС РФ давят на Покровском направлении: детали от бойцов

Одной вражеской группе удалось прорваться в село Григорьевка, но там ее и уничтожили. В окрестностях села Волченка идут бои.

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Российские оккупанты давят на Покровском направлении сразу на нескольких участках. Деталями о ситуации на фронте 31 октября поделился военнослужащий 25 ОПДБр с позывным "Мучной".

В районе села Лысовка и города Новогродовка ВС РФ атакуют, но безрезультатно. Успехов враг не имеет, Силы обороны наносят ему потери.

В районе Селидово захватчики активно применяют РСЗО "Град". Россияне нацелены на трассу на Покровск и село Даченское, к которому стремятся дойти.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

С той же стороны ВС РФ пытаются продвигаться по "железной дороге" и наносят удары по селу Григорьевка.

За поселок Новодмитровка и село Кременная Балка идут бои. Враг "медленно приближается" через посадки к поселку Ильинка и селу Волченка. В последнем уже идут бои на окраинах.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что защитники держат оборону по поселку Вишневое. По его словам, одной российской группе удалось прорваться к Григорьевке, но она была быстро уничтожена и "не создала никаких проблем".

"Фронт +- устаканился на этом участке", — добавил военнослужащий.

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ, опубликованном 31 октября, говорится, что ситуация на Покровском направлении остается напряженной.

В течение суток там Силы обороны остановили 28 штурмовых и наступательных действий ВС РФ. Бои шли в районе населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово.

Напомним, представитель Сил обороны "Юг" Владислав Волошин сообщил, что ВС РФ готовят бронетехнику на Времовском направлении.

В 425 отдельном штурмовом батальоне "Скала" показали, как БМП Bradley во время штурма на Покровском направлении выдержала попадание FPV-дрона и выстрел из ПТРК.