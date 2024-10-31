Украинская БМП Bradley в одном бою выдержала удар FPV-дрона и ПТРК (видео)

В одном боевом эпизоде украинская бронемашина уцелела после попадания российского беспилотника, а затем выдержала удар в лобовую проекцию противотанковой ракеты.

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Воины 425-го отдельного штурмового батальона "Скала", используя поддержку боевой машины пехоты M2 Bradley, успешно провели штурм и захват вражеских позиций под Покровск. Во время боя украинская БМП выдержала попадание российского FPV-дрона, а также выстрел из ПТРК. Подробности боестолкновения показала в видео пресс-служба батальона 30 октября.

Операция включала целый ряд подготовительных и тактических шагов, обеспечивших успех боевых действий. Для обеспечения скрытности передвижения украинских сил перед штурмом была развернута дымовая завеса, эффективно закрывшая видимость для вражеских наблюдательных средств и противотанковых ракетных комплексов.

Боевая машина M2 Bradley подъехала к месту высадки и открыла огонь из 25-мм автоматической пушки M242 Bushmaster, нацелившись на лесопосадку, где находились вражеские силы. Под прикрытием Bradley штурмовая группа высадилась, захватив траншеи противника.

Однако во время выполнения боевой задачи по Bradley был нанесен удар FPV-дроном противника, но благодаря антидроновому экрану, БПЛА не смог повредить машину.

Также украинская Bradley выдержала попадание ракеты во фронтальную проекцию, не получив критических повреждений и продолжив движение. В батальоне отметили, что противник пытался повредить машину еще раз, но атака вновь не увенчалась успехом.

Эффективность M2 Bradley

Bradley зарекомендовала себя как надежная машина с высокой огневой мощью, эффективная в операциях с легкой и средней бронетехникой, а также в обеспечении поддержки пехоты. Она активно использовалась в войнах на Ближнем Востоке, показав хорошую живучесть и эффективность в боях против различных типов целей, включая бронетехнику, укрепленные позиции и пехоту противника. Теперь же машины показывают себя с лучшей стороны в рядах Вооруженных сил Украины в продолжающейся российско-украинской войне.

Как рассказали в мае текущего года обозреватели The War Zone, M2 Bradley получила несколько модернизаций, включая улучшение бронезащиты, установку модулей динамической защиты, добавление новых систем управления огнем, а также усиленные двигатели и подвеску для поддержки дополнительной брони.

Например, версия БМП M2A4 имеет более мощный двигатель и усиленную подвеску, что позволяет машине нести дополнительное бронирование и оснащение. Эти изменения обеспечивают способность Bradley эффективно поддерживать маневры бронетанковых подразделений в сложных условиях боя, предоставляя защищенные коммуникации и точное ведение огня с использованием 25-мм пушки M242 Bushmaster.

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Напомним, 28 октября в украинских соцсетях появились кадры первого применения боевых машин пехоты Bradley M2A2 с противотанковыми ракетами TOW, которые предназначены для точного поражения и уничтожения тяжелобронированных целей.