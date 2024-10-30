Bradley с ракетами TOW атаковали пути снабжения ВС РФ в Курской области

Украинские экипажи умело использовали грозную 25-мм цепную пушку M242 Bushmaster и ракеты TOW для поражения и подавления российских позиций.

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28 октября 2024 года в украинских соцсетях появились кадры первого применения боевых машин пехоты Bradley M2A2 с противотанковыми ракетами TOW. Видео было снято недалеко от Веселого в Курской области РФ. Об этом пишет Army Recognition.

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Противотанковая ракетная система TOW предназначена для точного поражения и уничтожения тяжелобронированных целей, таких как танки и укрепленные позиции. Пусковая установка ракет TOW на Bradley M2A2 может запускать разные версии ракет, у каждой из которых эффективная дальность доходит до 3750 метров.

BGM-71 TOW

TOW — американская противотанковая ракета, которая заменила ряд небольших ранних систем SS.10 and ENTAC. Эффективный радиус действия увеличился вдвое. TOW также обладает более мощными боеголовками и улучшенной полуавтоматической системой наведения SACLOS. Может дополняться инфракрасными камерами для применения ночью.

Ракеты TOW впервые сошли с конвейера в 1970 году и считаются одними из самых распространяемых противораковых управляемых средств.

Ракета с тандемной боеголовкой может пробивать динамическую защиту (ERA) — отсюда ее эффективность против современной бронетехники.

В систему наведения входит оптический трекер и проводное наведение, что обеспечивает точное поражение целей на больших расстояниях даже в сложных условиях боя.

Такая техническая универсальность в сочетании с 25-мм пулеметом Bradley позволяют противостоять широкому спектру угроз. В частности, разрушать российскую логистику. Подразделения ВСУ могут мешать пополнять запасы ресурсов, таких как топливо, боеприпасы и сменное оборудование в передовых российских подразделениях.

По данным из открытых источников, Украина получила около 100 единиц Bradley M2A2 от США, которые были поставлены двумя партиями. В начале 2023 года было 50 БМП в рамках пакета военной помощи на 3,75 млрд долларов. Вторая партия — еще 50 единиц. Эти машины сыграли важную роль в повышении способности украинских сухопутных войск эффективно поражать российские бронированные цели.

Нацеливаясь на линии снабжения, Украина стремится создать задержки и дефицит, которые могут ослабить боевую эффективность российских подразделений и в конечном итоге замедлить или остановить их продвижение.

Bradley M2A2 высоко ценится за прочную броню и комплект вооружения. Эту БМП BAE Systems выпускает с 1981 года. Машина используется в разведывательных миссиях и для транспортировки экипажа из девяти человек. Броня Bradley защищает от стрелкового оружия, а вооружение позволяет подавлять и противостоять большинству угроз.

Напомним, что ученый из Харькова вместе с бывшим студентом работал над улучшением "шахедов" для РФ.

Также сообщалось, что в РФ работают над новым камуфляжем для тяжелого огнемета ТОС-2.