Bradley з ракетами TOW атакували шляхи постачання ЗС РФ у Курській області
Українські екіпажі вміло використовували грізну 25-мм ланцюгову гармату M242 Bushmaster і ракети TOW для ураження і придушення російських позицій.
28 жовтня 2024 року в українських соцмережах з'явилися кадри першого застосування бойових машин піхоти Bradley M2A2 з протитанковими ракетами TOW. Відео було знято недалеко від Веселого в Курській області РФ. Про це пише Army Recognition.Важливо
Протитанкова ракетна система TOW призначена для точного ураження і знищення важкоброньованих цілей, як-от танки та укріплені позиції. Пускова установка ракет TOW на Bradley M2A2 може запускати різні версії ракет, у кожної з яких ефективна дальність доходить до 3750 метрів.
BGM-71 TOW
- TOW — американська протитанкова ракета, яка замінила низку невеликих ранніх систем SS.10 та ENTAC. Ефективний радіус дії збільшився вдвічі.
- TOW також має більш потужні боєголовки та поліпшену напівавтоматичну систему наведення SACLOS. Може доповнюватися інфрачервоними камерами для застосування вночі.
- Ракети TOW вперше зійшли з конвеєра 1970 року і вважаються одними з найпоширеніших протитанкових керованих засобів.
- Ракета з тандемною боєголовкою може пробивати динамічний захист (ERA) — звідси її ефективність проти сучасної бронетехніки.
- У систему наведення входить оптичний трекер і дротове наведення, що забезпечує точне ураження цілей на великих відстанях навіть у складних умовах бою.
Така технічна універсальність у поєднанні з 25-мм кулеметом Bradley дозволяють протистояти широкому спектру загроз. Зокрема, руйнувати російську логістику. Підрозділи ЗСУ можуть заважати поповнювати запаси ресурсів, як-от паливо, боєприпаси та змінне обладнання в передових російських підрозділах.
За даними з відкритих джерел, Україна отримала близько 100 одиниць Bradley M2A2 від США, які були поставлені двома партіями. На початку 2023 року було 50 БМП у рамках пакета військової допомоги на 3,75 млрд доларів. Друга партія — ще 50 одиниць. Ці машини зіграли важливу роль у підвищенні здатності українських сухопутних військ ефективно вражати російські броньовані цілі.
Націлюючись на лінії постачання, Україна прагне створити затримки та дефіцит, які можуть послабити бойову ефективність російських підрозділів і зрештою сповільнити або зупинити їхнє просування.
Bradley M2A2 високо цінується за міцну броню і комплект озброєння. Цю БМП BAE Systems випускає з 1981 року. Машина використовується в розвідувальних місіях і для транспортування екіпажу з дев'яти осіб. Броня Bradley захищає від стрілецької зброї, а озброєння дає змогу придушувати та протистояти більшості загроз.
Нагадаємо, що вчений із Харкова разом із колишнім студентом працював над поліпшенням "шахедів" для РФ.
Також повідомлялося, що у РФ працюють над новим камуфляжем для важкого вогнемета ТОС-2.