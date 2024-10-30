Bradley з ракетами TOW атакували шляхи постачання ЗС РФ у Курській області

Українські екіпажі вміло використовували грізну 25-мм ланцюгову гармату M242 Bushmaster і ракети TOW для ураження і придушення російських позицій.

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28 жовтня 2024 року в українських соцмережах з'явилися кадри першого застосування бойових машин піхоти Bradley M2A2 з протитанковими ракетами TOW. Відео було знято недалеко від Веселого в Курській області РФ. Про це пише Army Recognition.

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Протитанкова ракетна система TOW призначена для точного ураження і знищення важкоброньованих цілей, як-от танки та укріплені позиції. Пускова установка ракет TOW на Bradley M2A2 може запускати різні версії ракет, у кожної з яких ефективна дальність доходить до 3750 метрів.

BGM-71 TOW

TOW — американська протитанкова ракета, яка замінила низку невеликих ранніх систем SS.10 та ENTAC. Ефективний радіус дії збільшився вдвічі.

TOW також має більш потужні боєголовки та поліпшену напівавтоматичну систему наведення SACLOS. Може доповнюватися інфрачервоними камерами для застосування вночі.

Ракети TOW вперше зійшли з конвеєра 1970 року і вважаються одними з найпоширеніших протитанкових керованих засобів.

Ракета з тандемною боєголовкою може пробивати динамічний захист (ERA) — звідси її ефективність проти сучасної бронетехніки.

У систему наведення входить оптичний трекер і дротове наведення, що забезпечує точне ураження цілей на великих відстанях навіть у складних умовах бою.

Така технічна універсальність у поєднанні з 25-мм кулеметом Bradley дозволяють протистояти широкому спектру загроз. Зокрема, руйнувати російську логістику. Підрозділи ЗСУ можуть заважати поповнювати запаси ресурсів, як-от паливо, боєприпаси та змінне обладнання в передових російських підрозділах.

За даними з відкритих джерел, Україна отримала близько 100 одиниць Bradley M2A2 від США, які були поставлені двома партіями. На початку 2023 року було 50 БМП у рамках пакета військової допомоги на 3,75 млрд доларів. Друга партія — ще 50 одиниць. Ці машини зіграли важливу роль у підвищенні здатності українських сухопутних військ ефективно вражати російські броньовані цілі.

Націлюючись на лінії постачання, Україна прагне створити затримки та дефіцит, які можуть послабити бойову ефективність російських підрозділів і зрештою сповільнити або зупинити їхнє просування.

Bradley M2A2 високо цінується за міцну броню і комплект озброєння. Цю БМП BAE Systems випускає з 1981 року. Машина використовується в розвідувальних місіях і для транспортування екіпажу з дев'яти осіб. Броня Bradley захищає від стрілецької зброї, а озброєння дає змогу придушувати та протистояти більшості загроз.

Нагадаємо, що вчений із Харкова разом із колишнім студентом працював над поліпшенням "шахедів" для РФ.

Також повідомлялося, що у РФ працюють над новим камуфляжем для важкого вогнемета ТОС-2.