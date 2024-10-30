У РФ розробляють новий камуфляж для важкого вогнемета ТОС-2: що відомо

Розробники стверджують, що нова система маскування орієнтована на захист від виявлення в оптичному і ближньому інфрачервоному діапазонах, і складається з радіопоглинаючої тканини та панелей.

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Російська корпорація "Ростех" почала постачання маскувальних радіопоглинаючих комплектів для важких вогнеметних систем ТОС-2 "Тосочка", які нібито дають змогу приховувати техніку як в оптичному, так і в ІЧ-діапазоні. Про це 30 жовтня повідомила пресслужба компанії.

Ця система маскування орієнтована на захист від виявлення в оптичному і ближньому інфрачервоному діапазонах, знижуючи вразливість від високоточної зброї і збільшуючи виживаність бойової машини на полі бою.

Розробники стверджують, що нова система камуфляжу являє собою радіопоглинаючу тканину і панелі, непомітно встановлені на бронекорпус ТОС-2. При цьому камуфляж нібито забезпечує скритність не тільки на стаціонарних позиціях, а й під час руху або бойових маневрів, адаптуючись до навколишнього середовища.

"Ростех" стверджує, що камуфляжне покриття розроблено з урахуванням вимог до легкості обслуговування.

"Конструкція покриття дає змогу змивати водою ґрунт і пил, що потрапляють на його поверхню в процесі експлуатації. Завдяки цьому використовувати маскування військової техніки можна в безперервному режимі", — ідеться в пресрелізі.

Коротко про систему "Тосочка"

ТОС-2 — нове покоління термобаричних вогнеметів російської армії, що має поліпшену мобільність завдяки використанню колісної платформи "Урал" 6х6. Рішення розробити систему на колісному шасі було обумовлено поточними реаліями бойових дій в Україні, де активно ведеться контрбатарейна боротьба. У такий спосіб російські зброярі спробували підвищити виживаність техніки, яка залишатиме позиції більш оперативно, ніж попередник — ТОС-1 "Солнцепек".

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Вогнеметна система використовує 220-мм термобаричні снаряди, що створюють потужний вибух з використанням палива і повітря. Ударна хвиля, що створюється під час вибуху, вражає як відкриту піхоту, так і тих, хто перебуває в окопах, руйнуючи легкоброньовані цілі та укріплені позиції противника.

За деякими даними, дальність ураження становить від 3,5 до 10 км, що дозволяє системі діяти на значній відстані, знижуючи ризик вогню у відповідь.

Тим часом ТОС-2 має лише 18 пускових напрямних, на відміну від "Солнцепек", де їх 30. Таким чином російські інженери вирішили пожертвувати вогневою міццю нової системи, за рахунок теоретичного підвищення її мобільності, і, відповідно, виживаності.

Нагадаємо, 4 березня в соцмережах військовий експерт Олександр Коваленко розкритикував бойову ефективність російської вогнеметної системи ТОС-2 "Тосочка". За його словами, реактивні боєприпаси MO.1.01.04M, які застосовуються в системі, стали менш потужними та, попри збільшену дальність, менш точними порівняно з ТОС-1.