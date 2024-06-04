У РФ вперше показали, як виглядає ТОС-3 "Дракон" (фото)

Особливістю нової установки має стати дальність стрільби, яку оцінюють до 24 км. До прикладу "Солнцепек" має дальність до 10, а на практиці до 5 км.

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На виставці 1-ї гвардійської мобільної бригади РХБЗ вперше публічно показали нову важку вогнеметну установку ТОС-3 "Дракон". Про це повідомляє Defense Express з посиланням на російські ЗМІ.

Розробкою ТОС-3 "Дракон" займається підприємство "Омсктрансмаш". Головною особливістю нової версії вогнеметної установки є більша дальність стрільби реактивними некерованими снарядами у порівнянні з ТОС-1А "Солнцепек". Публічно машину показали з нагоди 45-річчя 1-ї бригади РХБЗ російської армії.

Перша публічна інформація про ТОС-3 зʼявилася на початку 2024 року, у квітні було заявлено про наявність дослідного зразка. Відтак у виданні припускають, що "Дракон" створювався на основі готових вузлів та агрегатів, а не з великими змінами в конструкції. Зі змін помітно, що кількість направляючих зменшено з 18 до 15 одиниць. Також ТОС-3 одразу йде із заводським "мангалом" та комплексом радіоелектронної боротьби "Волнорез", ефективність якого викликає спори.

Росіяни вже не вперше зменшують кількість направляючих на пускових установках. На найпершій версії "Буратино" їх було 30, на "Солнцепеке" — 24, а "Тосочке" — 18. Тенденція до зменшення направляючих повʼязана з розхитуванням платформи під час ведення стрільби, тому чим менше запускається боєприпасів, тим точніше має бути залп. Ймовірно, зменшення кількості направляючих на ТОС-3 повʼязана саме з намаганням підвищити точність.

ТОС-3 "Дракон" має отримати далекобійніші некеровані реактивні снаряди, які вимогливіші до точності наведення й стабільності платформи. Дальність має скласти 15-24 км, залежно від російського джерела. При цьому у ТОС-1А вона складала 6-10 км, а по факту до 5 км через систему наведення. Концепція використання передбачає виходу на пряму видимість до цілі, а далі має здійснюватись замір дальності лазерним далекоміром і проводиться балістичне обчислення, щоб навести пускову на потрібний кут. Водночас це ставить "Солнцепек" під загрозу контрбатарейної боротьби через близькість до лінії зіткнення, відтак ТОС-3 — це спроба підвищити життєздатність машини.

Нагадаємо, 3 травня оглядач розкритикував російські вогнеметні системи і ТОС-3 "Дракон" зокрема.

В середині жовтня було зафіксовано перше застосування противником важкої вогнеметної системи ТОС-2.