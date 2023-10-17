ЗС РФ уперше повідомили про застосування на фронті важкої вогнеметної системи ТОС-2 (відео)

Система ТОС-2 була створена з урахуванням ведення бойових дій в Україні. На відміну від попередників, "Тосочка" базується на колісній платформі і має підвищену дальність стрільби.

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Міноборони Росії 17 жовтня показало кадри роботи на передовій важкої вогнеметної системи ТОС-2 "Тосочка". І хоча інформація про застосування цієї системи на українському фронті з'явилася ще в травні, офіційне підтвердження російських військових про це з'явилося вперше. Відповідне відео було опубліковано на сайті Міноборони РФ 17 жовтня.

Згідно із заявою, вогнеметна система була застосована по укріпленому району українських військ, проте точне місце події не повідомляється.

"Фахівці високо оцінюють ТТХ вогнеметної системи ТОС-2 "Тосочка" завдяки підвищеній мобільності, посиленій вогневій потужності, збільшеній дальності та високій точності використовуваних боєприпасів", — йдеться в повідомленні.

Російські експерти зазначають, що система ТОС-2 була створена з урахуванням бойових дій на території України і відрізняється від своїх попередників ТОС-1 "Буратіно" і ТОС-1А "Солнцепек" колісною базою і поліпшеними тактико-технічними характеристиками.

При цьому в перспективі, вищевказані системи на гусеничному ходу не будуть зніматися з озброєння, а пройдуть модернізацію. Згідно з інформацією російського ресурсу "Военное обозрение", ТОС-1 і ТОС1А отримають сучасні цифрові засоби зв'язку, а також апаратуру закритого сегмента передавання даних — це дасть змогу інтегрувати їх в автоматичні системи управління (АСУ). Крім того конструктори країни-агресора мають намір модернізувати боєприпаси до цих систем, збільшивши їхню дальність до 15 км замість наявних на сьогодні 6 км.

Раніше ми писали про наслідки ударів із важких вогнеметних систем ТОС-1. Після вибуху боєприпасу з'являються ударні хвилі. Вони схожі на звукову, але поширюються з надзвуковою швидкістю.