"Зброя з пекла": чому під час атак із "Солнцепьока" помітні ударні хвилі (відео)

ТОС-1 — це потужна система з 24 ракетами вагою по 217 кг кожна, яка створює різкий перепад тиску через склад вибухової речовини.

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Російські війська під час вторгнення використовують важкі вогнеметні системи ТОС-1А з термобаричними снарядами. Під час розривів видно ударні хвилі. У виданні Forbes пояснили, чому це відбувається.

Ракети відомі своєю вибуховою силою, яка викликає видимі ударні хвилі. Цей тип озброєння називають "зброєю з пекла", і вона порушує міжнародне гуманітарне право, зазначають у виданні. Тяжка вогнеметна система забезпечує велику вогневу міць на малій дальності, випускаючи 24 ракети масою 217 кг на 8 км.

Особливістю термобаричного боєприпасу є те, що вибух поширюється від вогняної кулі, яка шводко росте, а не від однієї точки, як у звичайній вибуховій речовині. Призначена вогнеметна система для ураження опорних пунктів і укріплень.

[ + – ] Застосування військами РФ

Візуально вибухова хвиля схожа на звукову, але поширюється з надзвуковою швидкістю. Зазвичай вона непомітна, але через утворення хмари після вибуху ТОС-1А хвиля візуально помітна.

"У вас є великий обсяг газу під високим тиском, який раптово викидається в навколишнє середовище. Це розширення тисне на навколишнє повітря, запускаючи ударну хвилю (у вигляді півсфери або сфери), яка поширюється з надзвуковою швидкістю. Розширення викликає падіння тиску нижче за атмосферний, що призводить до утворення хмари", — пояснює процес вибуху професор Майкл Бірк із Королівського університету в Канаді.

Хмара конденсату випаровується за частки секунди, але цього достатньо, щоб це помітило людське око. Боєприпас ТОС-1 складається з рідкого ізопропілового азоту й порошкоподібного магнію. Під час контакту з повітрям порошкоподібний магній згоряє, утворюючи вогненну кулю й ударну хвилю, що послідувала за нею, з різким перепадом тиску. Через це термобаричну бомбу часто плутають із вакуумною, зазначають у виданні.

Через такий склад боєприпасу ударна хвиля має руйнівніший ефект і триває довше, ніж у звичайних вибухових речовин. Якщо людина не буде в прямій зоні ураження та буде в укритті, то вона все одно може загинути через тиск ударної хвилі.

Аналітики критикують застосування ЗС РФ систем ТОС-1 через їхнє невибіркове використання по житлових будинках і жертвах серед мирного населення.

Нагадаємо, 15 лютого ЗСУ знищили російський "Солнцепьок", яким вони завдавали ударів по Вугледару.

25 січня найманці групи "Вагнер" уперше обстріляли Бахмут своїми ТОС-1А.