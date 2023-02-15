Війська РФ втратили "Солнцепек" під Вугледаром: з'явилося відео знищення ТОС-1А

Тяжка вогнеметна система після прильоту снаряда детонувала кілька разів. Точне влучення в ціль продемонстрували бійці 72-го ОМБр імені Чорних Запорожців.

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Українські військові знищили під Вугледаром важку вогнеметну систему ТГС-1А "Солнцепек", яка є на озброєнні у російських загарбників. Відео опублікував у Facebook волонтер Сергій Притула.

Точне влучення в ціль продемонстрували бійці 72-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) імені Чорних Запорожців.

На кадрах видно, як після прильоту "Солнцепек" детонує кілька разів. Відео роботи з позицій окупантів вдалося зняти з дрона.

"Був "Солнцепек" і немає "Солнцепека". 72-а бригада феєрично вітає всіх з Днем Закоханих", – прокоментував Притула.

Крім цього, 72-а ОМБр 10 лютого завдала вдалого артилерійського удару по скупченню ворожої техніки в районі Вугледара. На фото показані залишки знищеного танка та бронемашини ЗС РФ.

[ + – ] Фото наслідків удару ЗСУ по скупченні техніки росіян у районі Вугледара

Армія Росії останнім часом намагається наступати в районі Вугледара, але в бойових сутичках з ЗСУ зазнає значних втрат.

Російські воєнкори 11 лютого демонстрували кадри застосування систем ТОС-1А "Солнцепек" по Вугледару. Варто наголосити, що Гаазькі конвенції від 1899 і 1907 років визнають стрільбу термобаричними боєприпасами по цивільних об'єктах воєнним злочином.

ЗС РФ не раз застосовували в Україні ТГС-1А "Солнцепек". Наприкінці грудня минулого року загарбники обстріляли термобаричними боєприпасами Авдіївку Донецької області. А в серпні 2022 року було обстріляно селище Піски Донецької області.

ЗСУ застосовували ТОС-1 "Солнцепек" за позиціями російських військ на початку квітня 2022 року на Ізюмському напрямі.