Війська РФ обстрілювали житлові будинки в Пісках із ТОС "Солнцепек" (відео)

Росіяни випустили 15 ракет, стверджуючи, що б'ють по позиціях Збройних сил України. Українська сторона заявляє про продовження боїв за селище.

Російські військові обстріляли селище Піски Донецької області термобаричними боєприпасами з важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек". Відео обстрілів з'явилося у соцмережах.

Населений пункт у Покровському районі майже повністю зруйнований. ЗС РФ продовжують обстрілювати селище, демонструючи на відео знищення житлових будинків.

На кадрах можна побачити залп із 15 ракет. Росіяни стверджують, що це "робота по позиціях Збройних сил України" (ЗСУ).

Зазначимо, що міжнародних конвенцій, які забороняють застосування на війні термобаричних боєприпасів, немає. Якщо такими боєприпасами уражають цивільні об'єкти у населених пунктах — школи чи лікарні, це вважається воєнним злочином за Гаазькими конвенціями від 1899 та 1907 років.

[ + – ] Обстріли цивільних об'єктів термобаричними боєприпасами – це воєнний злочин

Бої за Піски — хто контролює селище

Російські Telegram-канали пишуть про захоплення більшої частини селища. Пропагандисти запевняють, що ЗСУ тримають позиції лише на північному заході селища.

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні вказав, що ворожа армія наступає у напрямку Пісок і бої там тривають.

Нагадаємо, що 7 серпня ЗСУ відбили кілька атак російських військових у напрямку селища Піски, того дня під Бахмутом було знищено групу ворожих розвідників.

ЗС РФ намагалися ввести в оману бійців ЗСУ біля селища Піски та порушили звичаї війни. Окупанти одягли польову форму українських військових і пов'язали на руки та ноги білі стрічки.