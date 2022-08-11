Войска РФ обстреливали жилые дома в Песках из ТОС "Солнцепек" (видео)

Россияне выпустили 15 ракет, утверждая, что бьют по позициям Вооруженных сил Украины. Украинская сторона заявляет о продолжении боев за поселок.

Российские военные обстреляли поселок Пески Донецкой области термобарическими боеприпасами из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Видео обстрелов появилось в соцсетях.

Населенный пункт в Покровском районе почти полностью разрушен. ВС РФ продолжают обстреливать поселок, демонстрируя на видео уничтожение жилых домов.

На кадрах можно увидеть залп из 15 ракет. Россияне утверждают, что это "работа по позициям Вооруженных сил Украины" (ВСУ).

Отметим, что международных конвенций, которые прямо запрещают применение на войне термобарических боеприпасов, нет. Если такими боеприпасами поражают гражданские объекты в населенных пунктах – школы или больницы, это считается военным преступлением по Гаагским конвенциям от 1899 и 1907 годов.

[ + – ] Обстрелы гражданских объектов термобарическими боеприпасами – это военное преступление

Бои за Пески – кто контролирует поселок

Российские Telegram-каналы пишут о захвате большей части поселка. Пропагандисты уверяют, что ВСУ держат позиции лишь на северо-западе поселка.

Генштаб ВСУ в утренней сводке указал, что вражеская армия наступает в направлении Песок и бои там продолжаются.

Напомним, что 7 августа ВСУ отбили несколько атак российских военных в направлении поселка Пески, в тот день под Бахмутом была уничтожена группа вражеских разведчиков.

ВС РФ пытались ввести в заблуждение бойцов ВСУ возле поселка Пески и нарушили обычаи войны. Оккупанты надели полевую форму украинских военных и повязали на руки и ноги белые ленты.